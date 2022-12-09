国家中医药管理局：正在制定“居家中医药的防疫干预指引”

人民网北京12月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就中西医结合医疗服务保障举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，为了应对目前的疫情和疫情防控政策的新变化，比如许多居民想要提前购买一些中药，中医药对此做了哪些准备？

对此，国家中医药管理局医政司司长贾忠武表示，根据当前疫情形势和病毒变异的情况，为了更好地、科学精准地防控疫情，中医药系统全力动员，主要从以下四个方面进行积极的准备。

一是做好中医医疗资源储备。指导中医医疗机构加强急诊科、发热门诊、重症医学科等的建设，扩充区域，增加诊间、充实力量。发热门诊要做到“应设尽设、应开尽开”。重症医学科要提高床位数，配强医务人员。同时注重充实社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医馆的中医力量，发挥传统中药饮片在疫情防控中的重要作用，为民众在家门口提供规范的中医药服务。

二是指导中医医疗机构优化门急诊和发热门诊的就医流程。根据新的防控要求，加快设置隔离病区，安排综合业务能力强的医务人员到隔离病区，同时配备急救设备，满足对患者的救治需求。

三是进一步优化中医诊疗方案。根据目前新冠肺炎感染者以无症状感染者和轻型患者为主的特点，鼓励各省（区、市）总结当地的疫情防治经验，结合当地的气候条件，以及当地中药供应的可及性等因素，修订当地的中医诊疗方案，用于指导防治工作。国家中医药局也正在制定“居家中医药的防疫干预指引”，对大家服用药物作出指导。

四是积极做好中药保供工作。和相关部门一起，以产能储备为主，保证供应。加强对治疗新冠肺炎的中药饮片和中成药的生产加工、流通供应能力的监测，及时掌握市场的产量和存量，确保重点中药品种的供应保障能力。