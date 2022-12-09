贾忠武：中医药是新冠疫情防控的重要组成部分

人民网北京12月9日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中西医结合医疗服务保障有关情况，并回答媒体提问。会上，有记者提问，新冠疫情防控三年来，中医药被称为防治的“中国方案”，主要发挥了哪些作用？

国家中医药管理局医政司司长贾忠武表示，中医药是祖先留给我们的宝贵财富。在疫情应对方面，中医药有自己独特的理论和实践体系。新冠疫情发生以来，国家中医药管理局坚持传承精华、守正创新，推动中医药全方位、全链条深度融入到疫情防控当中。中西医结合、中西药并用已经成为我国疫情防控的一大特点，中医药是疫情防控“中国方案”不可或缺、不可替代的重要组成部分。

贾忠武介绍，在新冠疫情防控方面，国家中医药管理局主要开展了以下工作：

一是统筹行业力量，发挥制度优势，在有效处置聚集性疫情中发挥作用。建立健全中西医协同处置疫情和救治工作机制，调集中医药系统精锐力量驰援武汉保卫战、湖北保卫战和上海保卫战，推动具备条件的中医医疗机构建设定点医院，提高“平战结合”的救治能力。推动各地在聚集性疫情处置中，中医药专家能第一时间参与救治，阳性感染者能第一时间服用上中药，形成了“有机制、有团队、有措施、有成效”的新冠肺炎救治中西医结合医疗模式。

二是形成覆盖干预、治疗、康复的诊疗方案，有效降低了转重率、病亡率和发病率。发挥中医药治未病、辨证施治的独特优势，根据病毒变异新变化、感染人群新特点，先后推出7版中医药诊疗方案并纳入国家方案中，对无症状感染者和轻型普通型患者以中医药治疗为主，重型危重型患者中西医结合治疗，推动中医医疗机构建立新冠肺炎康复门诊，对密接者等重点人群实施中医药干预。世界卫生组织召开中医药救治新冠肺炎专家评估会，会议报告明确肯定中医药救治新冠肺炎的有效性和安全性。

三是坚持临床科研一体化，组织筛选了一批以“三药三方”为代表的有效方药。坚持边救治边总结，强化循证医学研究，组织专家以中医药理论为指导，加减化裁，筛选出以“三药三方”为代表的有效方药并广泛应用于临床救治中。同时，各地也在临床救治中筛选出一批适合当地人群、气候特点的有效方药，以及适应儿童等重点人群的有效方药。