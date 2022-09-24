本报北京9月23日电 （记者王美华）中医药已传播至196个国家和地区，中国与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议，开展了30个较高质量的中医药海外中心建设工作……记者从国家卫健委23日举行的新闻发布会上获悉，党的十八大以来，中国中医药事业稳步发展，中医药“走出去”步入快车道，取得系列显著成果。

国家中医药管理局国际合作司司长吴振斗介绍，中医药内容被纳入16个自由贸易协定。藏医药浴法被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。同时，中国推动国际标准化组织成立中医药技术委员会，陆续制定颁布89项中医药国际标准。推动世界卫生组织通过《传统医学决议》，发布《世界卫生组织2014—2023年传统医学战略》，《国际疾病分类第十一次修订本》首次纳入以中医药为主体的传统医学章节。

中医药积极助力全球疫情防控，公开发布多语种版新冠肺炎中医药诊疗方案，支持举办了百余场抗疫专家视频交流和直播活动，向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向部分有需求的国家和地区提供中医药产品，选派中医专家赴相关国家和地区帮助指导抗疫。促成发布《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》，报告明确肯定了中医药救治新冠肺炎的有效性和安全性。“三药三方”等抗疫类中药海外注册取得新突破。在世界卫生组织、金砖国家、上合组织支持下，先后举办系列高规格国际会议，发布《支持中医药参与全球疫情防控倡议》等。