北京构建市属医院康复医联体 打通诊疗—康复环节惠及患者

聚焦北京市属医院之间临床重点专科和学科协同发展，北京积极建立市属医院康复医联体，推动天坛医院与小汤山医院合作共建“天坛小汤山康复中心”，整合打通诊疗—康复环节，持续加强市属医院康复医疗服务体系建设，为患者提供连续性、高水平的康复服务，切实提升患者就医体验。

今天，记者从“天坛小汤山康复中心”运行成效沟通会上了解到，在北京市医管中心统一部署下，北京天坛医院和北京小汤山医院合作共建“天坛小汤山康复中心”，历时一年多的探索实践，康复中心目前运行机制顺畅，整体医疗服务能力和水平稳步提升，已成为集医疗、教学、科研、转化为一体的高水平、高层次的康复医学平台，为市属医院间合作共建高水平医疗服务平台做出了积极探索。

整合市属医院优质医疗资源

北京小汤山医院的高质量发展需依赖于自身的专科特色和学科建设。2021年，在北京天坛医院与小汤山医院原有康复医联体合作基础上，北京市医管中心推动天坛医院与小汤山医院深化合作共建康复中心，于当年9月1日开始试运行。

新成立的康复中心按照“政府主导、优势互补、资源共享、共建共管”的原则，创新实行“共同管理、两院一科、独立运营、合作共赢”的市属医院紧密型医疗合作新模式，天坛医院充分发挥国家神经疾病医学中心的引领作用，小汤山医院充分发挥康复医学软硬件资源优势，努力构建具有国际一流国内领先的高水平康复医学平台、科技创新成果转化平台。

北京天坛医院康复科主任兼任天坛小汤山康复中心主任，康复中心医疗团队由双方医院共同派人组成，天坛医院长期派驻专家，保证康复质量，小汤山医院医务人员定期去天坛医院培训学习。

北京市小汤山医院党委副书记、副院长姜悦表示，目前，康复中心根据需求一期开放床位49张，二期开放床位57张，共计106张。主要收治各种神经系统疾病所致的运动、认知、言语和吞咽等功能障碍的康复，脊髓损伤康复以及脑智能康复等。治疗室面积近1000平方米，医疗团队现有89人，设有PT、OT、ST、理疗、中医、水疗等康复治疗及训练中心。通过视频方式实现远程交班、查房、会诊及教学等工作，保证两院一科同质化发展。

据介绍，天坛小汤山康复中心已与120建立合作机制，签订长期合作协议，由专人负责协调120急救车，免费提供转诊服务，充分保障患者转运安全和效率。如果病人出现紧急情况或其他特殊情况，可随时转回天坛医院。

北京天坛医院党委常委、副院长王伊龙介绍，运行一年来，天坛小汤山康复中心共接诊患者700多人，床位使用率近70%。在科技创新和成果转化上，多个国家级康复医学和医工交叉点科研课题落户小汤山医院，国际先进的类脑康复机器人等新技术转化和落户到天坛小汤山康复中心，初步展示出国际先进国内领先的高水平康复医学平台的雏形。

创新医疗服务模式提升就医获得感

记者了解到，合作促进了天坛医院神经康复医疗服务空间和康复医学平台的发展，通过构建治疗-康复连续性新型医疗服务模式，让天坛医院神经疾病尤其是神经外科手术患者获得更多更长更加完善的连续性医疗服务，更加有利于神经疾病患者治疗效果的提升，更加有利于天坛医院神经外科手术患者术后功能的康复，让来天坛医院治疗的神经疾病患者可以得到不同于其他医院的连续性医疗服务，助力国家神经疾病医学中心的综合发展。

同时，小汤山医院提供全方位的检查检验服务、综合救治及后勤保障，并发挥得天独厚的环境疗愈优势，为患者提供舒心悦目的康复服务，提升康复患者就医获得感。

为更好地把北京小汤山医院打造成高水平康复医学平中心，发挥好市属医院集团优势医疗资源带动作用，在与天坛医院合作基础上，下一步，小汤山医院还将与北京积水潭医院、北京儿童医院以及北京中医医院等其他市属医院继续在骨科康复、儿童康复、中医康复等领域开展紧密医疗合作，进一步提高小汤山康复医学平台的综合实力和整体水平。

推进集团化发展构建市属医院发展新格局

北京市医管中心党委书记、主任潘苏彦表示，北京市医管中心高度重视市属医院集团化协同发展的措施和手段，努力推动市属医院整体为市民提供连续性地优质医疗服务，促进分级就诊、双向转诊。

2016年，北京市医管中心组织市属12家医院与北京小汤山医院和北京老年医院建立康复患者双向转诊有序就医的市属医院康复医联体，到2022年，医联体合作医院扩大到14家，构建了“2+14”模式，14家市属医院与市属康复医学特色医院(小汤山医院、老年医院)之间建立了顺畅的双向转诊关系。转诊病种主要以脑血管病、骨与关节疾病、心肺疾病、皮肤病、肿瘤等为主。患者在转诊后能够获得连续性、一体化的医疗康复服务，而对于在康复医院可能发生二次脑梗塞等病情变化时，患者可以享受转出医院的技术支持，也可通过绿色通道转回三级医院继续救治，既保证了医疗安全又解除了患者转康复医院的后顾之忧。同时，三级医院可以腾挪出更多床位为危重症患者服务，有效提高使用效率。

截至目前，天坛医院、清华长庚医院、宣武医院等康复医联体成员单位向两家牵头医院转诊患者达到2880人，脑卒中、骨折术后、心肺疾病、脑外伤等患者在急性期治疗后的持续医疗康复需求得到有效保障，让患者获得更多实惠。

潘苏彦指出，北京市医院管理中心将以患者为中心，不断优化和创新市属医院医疗服务模式，充分和有效发挥市属医院集团优质医疗资源作用，组团式、连续性、互补式地为人民群众提供更加便捷、更好治疗效果和更加温馨有温度的医疗服务，提升患者就医获得感。