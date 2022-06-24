国务院联防联控机制：绝不允许因防疫之外的因素进行健康码赋码变码

人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍严格落实疫情防控“九不准”有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，近期个别地方使用健康码红码限制群众正常出行，对此国家卫生健康委是怎么看的？健康码的使用范围是什么，是否担心这次事件破坏公众对防疫政策的信任？

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，疫情发生以来，如何迅速发现传染源，切断传播途径是防控工作的关键，做好风险人员的筛查管理，也是其中重要一环。健康码对风险人群的识别和管理方面发挥了重要作用，也是保障人民群众在疫情防控期间安全有序出行的重要工具。

国务院联防联控机制明确了健康码的使用管理，运行保障和信息安全等各项规定，要求各地根据不同疫情风险等级对相关人员进行精准赋码，不得“一刀切”“码上加码”。明确要求严格健康码的功能定位，不得擅自扩大应用范围，绝不允许因疫情防控之外的因素对群众进行健康码赋码变码。