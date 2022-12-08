为什么不再开展落地检？国家疾控局：基于三年来各地疫情防控的经验和信心

人民网北京12月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所以外，不再要求提供核酸阴性证明和健康码，那么，特殊场所还包括哪些？是出于怎样的考虑？另外，跨区域流动人员也不再要求提供核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检，是出于什么考虑？

对此，国家疾控局传防司一级巡视员贺青华表示，虽然奥密克戎变异株致病力明显减弱，但老年人、有基础性疾病的重点人群感染后发生重症的风险较高，尤其是住在养老院、福利院等场所的人员，还有医疗机构、托幼机构、中小学等特殊人群集中的场所，这类场所一旦有传染源引入，容易发生聚集性疫情，因此进入这些特殊场所的外来人员需要提供核酸检测阴性证明。

贺青华说，进入其它一般场所的人员，包括乘坐公共交通工具和跨区域流动人员，均不需要提供核酸检测阴性证明，也不需要开展落地检，但要做好个人防护，规范佩戴口罩，减少聚集和人际接触。

贺青华还说，新十条措施提出，大型企业及一些特定场所可以由当地自行确定防控措施，各地可根据当地的疫情形势采取针对性措施，同时，在二十条措施里面提到，有些重点企业防控可以采取“一企一策”“一园一策”，新十条是对二十条措施的进一步延续和更新。

“不再跨地区查验核酸检测阴性证明、不再查验健康码、不再开展落地检，这都是基于这三年来全国各地疫情防控的经验和信心。”贺青华表示。