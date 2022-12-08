居家隔离是否会增加他人感染新冠的风险？专家回应

人民网北京12月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，新的优化措施明确，具备居家隔离条件的无症状感染者、轻型病例以及密切接触者可以居家隔离了。有的群众一听说身边有阳性感染者就会比较恐惧，还有一些家庭有老人和婴幼儿，担心这样会增加感染风险，请问专家对此怎么看？这是否会增加疫情传播风险，风险是否可控？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，目前新冠病毒奥密克戎毒株的致病力明显下降，感染后大部分表现无症状或者轻型，重症病例非常少，大家要以平常心对待它，不必过于紧张甚至恐惧。

“居家隔离和观察治疗不是放开，而是为了更精准有效地分层救治。”王贵强表示，实行分层救治，一方面能够预防新冠病毒进一步传播；另一方面能够保障有限的医疗资源用于危重患者的治疗。现在已经有一系列的办法防止新冠病毒进一步传播，同时让需要治疗的人群、重症患者得到及时有效的转诊和治疗。

“对居家隔离人员来说，要做好个人防护，和家庭成员尽可能少接触，如果接触时，必须要保持一定的距离。”王贵强强调，要注意以下几点，最大限度避免新冠病毒在家庭内传播：

一是每天通风，良好的通风对降低呼吸道传染病传播至关重要；

二是卫生间、浴室单用，并每天消毒，如果共用的话，要错开时间，并在使用后进行消毒，避免造成家庭内传播；

三是做好手卫生、做好环境消毒，包括在做饭、用餐等过程中，要注意好手卫生；

四是咳嗽、打喷嚏时，要拿纸巾盖住，之后把纸巾扔到垃圾桶，避免喷溅导致潜在的气溶胶传播风险；

五是用过的纸巾、口罩、一次性手套以及其它生活垃圾装入塑料袋，放置到专用垃圾桶；

六是不要混用个人物品，和家里人尽可能分开，因为物品本身也有可能造成病毒传播的风险。