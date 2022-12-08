国家卫健委：不能对发生疫情风险的医疗机构一关了之

人民网北京12月8日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，新措施发布之后，如何统筹日常诊疗和新冠患者的救治？如何既做好新冠患者的救治又不影响日常诊疗的秩序，切实满足疫情处置期群众的就医需求？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，看病就医是人民群众的刚性需求，必须要统筹新冠肺炎的医疗救治和日常医疗服务保障工作。在这个领域，国家卫生健康委做了四个方面的工作。

第一，加强医疗资源建设和统筹。国家卫生健康委已经指导各地强化医疗救治床位准备，扩增救治资源，特别是制定了分级分类诊疗策略、不同临床严重程度感染者入院标准，对患者实施分级和分类救治，尽最大可能不影响医疗机构日常医疗服务工作。

第二，科学精准做好医疗机构疫情防控。不能对发生疫情风险的医疗机构一关了之、一停了之、一封了之，特别是像发热门诊、急诊、手术室，还包括透析部门、重症监护室等等这些重要的诊疗科室是不能关停的，切实保障患者的救治工作。对确有风险需要进行处理的区域，也要做到快封快解，能够以最快的速度恢复正常的诊疗工作。

第三，要加强信息公开和沟通工作。国家卫生健康委要求发热门诊和医疗机构的一些情况，要及时向社会公布，包括发热门诊联系电话、地址等，都要能够方便公众，让老百姓能够了解相关信息。

第四，要求建立台账式管理。要求基层社区对高龄合并基础疾病、孕产妇、定期血液透析等特殊人群实行台账式管理，保障好慢性病患者用药需求，指导社区与医疗机构能够畅通就医绿色渠道，做好服务衔接。

“同时，国家卫生健康委还要求医疗机构严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不能够以任何原因推诿或拒诊，同时也要发挥医联体、医共体的作用，开展‘互联网医疗服务’。进一步充实和科学调度院前急救力量，让120能够打得通、送得到，能够保证服务到位。”郭燕红说。