北京：无症状感染者、轻症患者由社区全科医生进行评估

人民网北京12月8日电 （池梦蕊）12月8日，北京市卫健委发布《新型冠状病毒阳性感染者社区健康管理专家指引》(以下简称指引)。根据指引：对于无症状感染者、轻症患者由社区卫生服务机构的全科医生进行评估。对于重型精神病、孕产妇、儿童由专科（妇科、儿科）或保健科医师进行评估。

新型冠状病毒阳性感染者

社区健康管理专家指引

（第一版）

本指引用于规范和指导社区卫生服务机构（含中心、站）对辖区内新型冠状病毒阳性感染者（含核酸阳性或抗原阳性，以下简称新冠病毒阳性感染者）及其同住人员的健康管理服务。各区卫生健康行政部门可根据本指引基本要求，结合实际情况制订本地区相关工作指引。

一、信息管理

在将新冠病毒阳性感染者纳入管理时，需本人提供核酸阳性或抗原阳性检测结果。为新冠病毒阳性感染者及其同住人员建立居民健康档案，了解其日常健康状况，并按照要求补充填写新冠病毒感染相关信息。建立工作台账，掌握新冠病毒阳性感染者姓名、联系方式、家庭住址、同住人等基本信息。对孤寡老人、儿童、孕产妇、透析病人及基础疾病较重的特殊患者给予重点关注。

二、健康评估

1.评估人员

对于无症状感染者、轻症患者由社区卫生服务机构的全科医生进行评估。对于重型精神病、孕产妇、儿童由专科（妇科、儿科）或保健科医师进行评估。

2.评估指导

（1）无症状感染者

已检出阳性但无相关临床症状(如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征)，可给予健康宣教，包括如何通风、消毒、手卫生等健康宣教，以及起居调摄、饮食指导、运动指导、情志调摄、中药预防等中医特色指导及干预。

（2）轻症/普通型患者

具有发热、呼吸道等症状，无呼吸困难、胸闷等表现。轻型/普通型患者一般不需要特殊处理，如出现发热、呼吸道等症状时可给予一般对症治疗。建议感染初期卧床休息，多饮水，保证充分能量和营养摄入。如出现发热症状可给予必要的退热药物，根据患者情况，可给予如布洛芬、对乙酰氨基酚等。出现咳嗽、咳痰症状的可给予相关药物舒缓症状。有慢性病的患者需按时服用日常慢病维持治疗药品，如存在紧张焦虑情绪，应加强心理疏导，必要时在医生指导下辅以药物治疗同时可给予中医干预指导。

针对儿童：除对症处置外，可以适当采取小儿推拿、穴位按摩、音乐疗法等，帮助稳定情绪、保护心理健康。

针对孕妇：随时关注身心状态，同时在饮食、情绪心理方面提供咨询与指导，必要时由专业医师给予指导。

针对老年人：除新冠症状外，关注老年人的基础疾病情况，加强对基础疾病的干预与健康指导，如指导慢病用药、饮食习惯、运动锻炼等。

针对精神疾病患者：随时关注精神状态，由专业医师给予针对性的心理疏导及对症处置。

（3）重型/危重型患者

呼吸频率大于30次/min，存在低氧血症，严重者出现呼吸衰竭、休克。将新冠肺炎症状为主的重症人员及时转运至定点医院。

（4）同住人员

对于新冠病毒阳性感染者的同住人员开展健康宣教，包括如何避免同时空暴露、通风、消毒、手卫生、起居调摄、饮食指导、运动指导、情志调摄、中医药预防等防感染措施。

三、宣传告知

通过纸质或电子告知书等方式，告知新冠病毒阳性感染者自我健康管理相关要求，推送抗原自测视频、使用手册、健康防疫知识，指导新冠病毒阳性感染者规范开展自我检测、症状监测，提高防疫技能。告知新冠病毒阳性感染者日常就医保障方式、就医流程以及相关工作联系人及联系方式。

四、健康管理

通过线上与线下结合的方式，为新冠病毒阳性感染者提供健康随访和远程诊疗等服务。开展健康监测，隔日询问和收集新冠阳性感染人员的体温、呼吸道症状、精神状态等信息，有无呼吸困难、胸闷等表现，直至新冠病毒阳性感染者自测抗原检测或核酸检测阴性。必要时可提供上门巡诊，评估健康情况，根据评估情况及时处置。同步做好新冠病毒阳性感染者同住人员的健康监测，发现异常情况指导其及时就医。

五、转诊指导

对于新冠病毒阳性感染者出现持续发热、呼吸困难等危急重症时，应指导患者或家属通过自驾车、呼叫120急救车等方式按就近原则前往医疗机构救治。对于非危急重症患者，因透析等特殊疾病就医时，指导其优先前往辖区定点医院就诊，必要时，协助转诊。

六、结案管理

新冠病毒阳性感染者自测抗原检测或核酸检测阴性后，结束对患者的健康管理，纳入社区卫生服务常规健康管理工作范畴。 （来源：人民网－北京频道）