我国防疫策略调整是否比其他国家要晚？国家卫健委释疑

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，“我国防疫策略的调整比其他国家要晚”这样的说法是否准确？这次调整防疫措施是基于怎样一种考虑？

对此，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，防控措施和策略的调整，是一项系统性的工作，涉及到方方面面，牵一发而动全身，这就需要综合考虑各方面的因素，比如病毒的特性、疾病的流行病学特征和疾病谱的状况、疫情的态势和走向、人群的抵抗力、卫生系统的防控救治能力以及国内外的疫情情况等。防控策略与措施还受到防控的理念、防控优先目标的确立等因素影响。

梁万年指出，从国际上看，一些国家放松防控措施的原因，主要是在早期的几波新冠疫情中，已经有相当一部分比例的人群获得了自然免疫力，为此一些国家付出了大量死亡等代价；其次，疫苗接种覆盖率，尤其是老年人群的覆盖率，已经达到较高的比例；再次，新变异株的致病力逐渐减弱，以及具有较好的医疗救治能力等。“但是，绝大多数国家并不是完全的放开，而是防控重点发生了变化，比如重点主要集中在防止医疗资源挤兑上，其策略和措施的调整也是有先后次序的，并不是一步到位。”

梁万年强调，我国一直在密切关注病毒和疾病的变化，边防控、边调整、边加强能力建设，一直在研究防控策略调整的条件，持续因时因势动态优化防控策略和防控措施，在寻找最佳的防控方案。

梁万年进一步指出，做好准备、提升应对能力是需要时间的，不可能一蹴而就。我国的人口基数大，老年人口多，慢性病和基础病患者众多，与欧美等发达国家相比，我国的医疗卫生资源数量，比如每千人口的医生数、床位数、ICU床位数等都不足，且医疗资源特别是优质医疗资源的分布也不均衡。此外，疫苗接种的覆盖率，特别是老年人群、高危人群的接种覆盖率还不够理想，药物和防控物资的储备都需要进一步加强等。

“正是基于我国的国情，疫情发生以来，我国在疫情常态化防控的同时，积极加快药物研发、疫苗接种、能力培训、物资储备等各项工作，取得了积极进展和成效，明显提升了抗疫的能力和系统的韧性，为我国进一步优化调整策略和措施创造了条件，也为最终战胜疫情奠定了基础。”梁万年说。