我国的防疫政策为何不选择“躺平” 梁万年这样回应！

人民网北京4月29日电 （记者张文婷）今日，国新办就坚持“动态清零”，做好疫情防控工作这一主题举行发布会。谈及我国防疫政策可否选择“躺平”这一问题，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年给出了答案。

梁万年表示，从全球来看，各国采取的新冠肺炎疫情防控策略和措施，首先是基于他的防控理念来决定的。中国的防控理念一直是坚持人民至上、生命至上。在这个大的理念下，坚持“动态清零”总方针，同时随着疫情变化，不断优化和完善各项防控措施。我国通过努力，有效保护了人民群众免受所谓群体免疫、自然免疫这种自然感染方式带来的疾病危害，保护了最广大人民群众的身体健康和生命安全，也维护了最广大地区的正常生产生活和经济发展。

梁万年分析，从国际上看，一些国家选择了所谓的“躺平”，他们是两种免疫状况并存。一是通过自然免疫，也就是群体免疫，让他自然地感染，已经有比较多的民众感染了新冠病毒。另一个方面，也通过主动接种疫苗来获得主动免疫。我国主要是通过主动的疫苗免疫来增加抵抗力，建立免疫屏障。

目前，我国已接种了33亿多剂新冠疫苗，90%的人口已完成疫苗接种，但还是不平衡，尤其是在不同年龄段的不同区域，还存在着接种率不平衡问题。“如果我们再加一把力，特别是提高老年人、儿童等这些脆弱人群的疫苗接种率，实现可控的主动免疫屏障。相比不可控的被动免疫，我们认为主动免疫是更好的。”他说。

梁万年提到，我国是一个人口大国，地区发展不平衡，医疗资源总体不足，资源配置也不平衡。“一老一小”疫苗接种率总体上还不够高，面对新冠肺炎疫情的反复冲击，如果采取与病毒共存的所谓“躺平”策略，医疗卫生资源将会面临严重挤兑风险，大量有基础病的患者、老年人、儿童、孕妇等人群的身体健康将会受到威胁。同时，对经济社会发展也会产生严重冲击。

在这种情况下，我国必须要坚持“动态清零”总方针。同时，不断优化完善防控措施，利用“动态清零”留出的时间窗口，加强疫苗接种，加快药物、疫苗等研发。