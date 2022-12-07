戴口罩、勤洗手、常通风——北京疾控发布8条健康提示

北京市疾病预防控制中心12月6日表示，新冠病毒主要通过密切接触和呼吸道飞沫传播，做好戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离等个人防护可以有效预防新冠病毒感染。为了更好地保护自身和家人的健康，请广大市民切实履行个人防疫责任，科学防疫，做自己健康的第一责任人。

一是戴口罩。在室内外人员密集场所、乘坐电梯或公共交通工具时，均应规范佩戴口罩；出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状时，或在医院就医时，建议佩戴医用外科或以上级别口罩；口罩须及时更换，每个口罩累计佩戴时间不超过8小时。

二是勤洗手。外出返家，护理老人、儿童和病人，触摸口、眼、鼻，咳嗽或打喷嚏，清理垃圾，接触快递、电梯按钮、门把手等公共设施的情况下，均应及时洗手或手消毒。

三是常通风。择时开窗通风，每日开窗通风2至3次，每次20至30分钟；家中人较多、有病人或访客时，建议开窗通风；家中有居家隔离人员时，其所在房间应关闭房门，单独开窗通风。

四是少聚集。尽量不去人员密集、空气流通差的场所，远离有发热或咳嗽症状的人员，减少聚集性活动，保持安全社交距离。

五是保持环境卫生。日常居家以卫生清洁为主，必要时进行预防性消毒；厨房炊具、台面、餐饮具等要及时做好清洁消毒；定期清洁消毒厕所内卫生洁具和地面，表面有脏污或霉点时，要及时清洁消毒；马桶冲水前要盖马桶盖，保持存水弯水封。

六是积极接种新冠疫苗。新冠病毒全人群易感，老年人是最脆弱的群体，且合并基础性疾病的比例较高，是感染新冠病毒后引发重症的高危人群，接种新冠疫苗始终是最有效的预防措施之一，建议无接种禁忌、符合接种条件的老年人尽快接种，已完成全程接种后满3个月要尽快完成加强免疫。

七是养成健康生活方式。加强身体锻炼，坚持作息规律，保证睡眠充足，保持心态健康，健康饮食，戒烟限酒，保持健康心态，不信谣、不传谣。

八是做好健康监测。用好核酸检测、抗原自测，如出现发热、干咳等症状，不带病上班、上学，不参加社会活动，不乘坐公共交通工具，戴好口罩，及时到医院发热门诊进行排查，减少家庭传播风险，配合落实各项防控措施。（记者 侠克）