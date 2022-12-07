“十四五”期间我国将加强中医医院智慧化建设

新华社北京12月6日电 国家中医药管理局近日印发《“十四五”中医药信息化发展规划》。规划提出，深化数字便民惠民服务，加强中医医院智慧化建设，推动中医药健康服务与互联网深度融合。

互联网中医院、中医云诊间、智慧中药房……近年来，信息化支撑中医药为群众带来便捷医疗服务，并在抗击新冠肺炎疫情中发挥重要作用。眼下，新一代信息技术迅速发展应用，为中医药信息化高质量发展带来更广阔空间。

规划提出，鼓励各地开展智慧中医医院建设；鼓励各地研发应用中医电子病历、名老中医传承信息系统、中医智能辅助诊疗系统等中医药特色系统，推广智慧中药房等服务模式；建设中医互联网医院，发展远程医疗和互联网诊疗，推动构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化中医医疗服务模式。

规划明确，支持20家左右三级中医医院开展智慧医院建设；扩大中医馆健康信息平台覆盖范围，优化升级辨证论治、知识库、远程教育和治未病等核心功能；支持10家左右中医医共体开展远程医疗中心或共享中药房建设，实现中医医共体内医疗机构间双向转诊、检查检验结果互认共享、中药制剂共享、中药同质化服务等。

规划还部署了夯实中医药信息化发展基础、深化数字便民惠民服务、加强中医药数据资源治理和推进中医药数据资源创新应用四个方面的任务，提出多项具体措施。根据规划，到2025年，基本建成与中医药管理体制相适应、符合中医药自身发展规律、与医疗健康融合协同的中医药信息化体系，数字便民惠民服务能力显著增强。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 13 版）