推进学前教育和托育服务发展

“学前教育与托育服务是民生保障的重中之重”，近日，上海市十五届人大常委会第四十六次会议表决通过了《上海市学前教育与托育服务条例》（以下简称《条例》），在规范学前教育与托育服务实施方面作出了一系列规定。上海市人大常委会法工委主任阎锐说，在立法中，坚持政府主导、社会参与、普惠多元、安全优质、方便可及的原则，力求加强普惠性学前教育和托育服务体系建设。

《条例》明确，上海普及学前教育，以政府举办的公办幼儿园为主，支持和规范社会力量举办民办幼儿园，构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系；发展托育服务，以家庭照护为基础，通过开设幼儿园托班、举办托育机构、设置社区托育点、提供福利性托育服务等方式，构建普惠多元的托育公共服务体系。

为加强幼儿园及其托班的服务保障能力建设，《条例》明确，幼儿园及其托班的布局经市规划资源部门进行综合平衡后，纳入相应的国土空间规划；幼儿园应当按照规划要求开设托班；新建居住区应当配套建设幼儿园及其托班设施，与住宅同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用；已建成居住区的幼儿园及其托班未达到规划要求或者建设标准的，所在地的区人民政府应当通过新建、扩建、改建以及支持社会力量参与等方式，予以补充和完善。“量化各项工作目标，画出可操作的时间表、路线图，定出可考核的具体任务指标，把各级政府和相关部门对学前教育与托育服务的投入、监管等责任落实、落细。”上海市教委副主任杨振峰表示。

近期，在上海静安、普陀等区，一批试点社区“宝宝屋”亮相，探索在家门口为1—3岁幼儿提供免费照护服务。建社区托育点提供临时照护服务，成为此次立法中的一大亮点。“会同相关部门明确将社区托育服务纳入“15分钟社区生活圈”、乡村社区生活圈和社区综合服务体系建设内容。”杨振峰说，目前，上海共提供托额5.3万个，千人托位数2.12个，全市街镇普惠性托育机构覆盖率97%，“明年要全面建设社区托育点，并开设更多的公办幼儿园托班，2025年达到千人托位不少于4.5个。”

阎锐介绍，《条例》还关注特殊群体需求，加强学前特殊教育资源建设，要求区政府根据行政区域内有特殊需要的学前儿童情况，设置专门的特殊教育学前班或者学前特殊教育机构，确保学前特殊教育服务覆盖所有街镇，“幼儿园应当接收能够适应集体生活的有特殊需要的学前儿童入园，通过随班就读、设置特殊教育班等方式，实施融合教育；专门设置的特殊教育学前班或者学前特殊教育机构，应当接收不具备接受普通学前教育能力的有特殊需要的儿童就读，提供有针对性的教育与康复、保健服务。”

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 13 版）