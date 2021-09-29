婴幼儿照护费纳入个税专项扣除 以缓解生育后顾之忧

9月27日，国务院印发《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》。其中提到，研究推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除、住房等方面支持政策，减轻家庭生育、养育、教育负担。

在生育保险制度较为普及完善的当下，“生不起”的问题基本得到解决。不过，有为人父母经验的人肯定深有体会，相比于生娃，养娃是项更耗时耗力耗钱的艰巨任务。3岁以下婴幼儿的照护，尤其牵动新手宝妈宝爸们的心，甚至成为不少年轻人生育二孩、三孩路上的心理与经济障碍。

相比传统社会的隔代照护，随着流动人口的不断增大，越来越多家庭开始将婴幼儿送入托育机构，或者聘请专业的育儿嫂住家照护。可无论哪种形式都价格不菲。据报道，北京专门的托育机构收费约为7000元一个月，如果有户外活动场所，价格还将上浮3000元，达到一个月1万元。在上海、南京、成都等地，民办托育机构的收费标准，也保持在这个水平。多数地区聘请育儿嫂照护，费用往往也不会低于夫妻一方的工资水平。

在养育3岁以下婴幼儿的过程中，除了奶粉、尿不湿、医疗等常规开支外，照护服务费用所占比例不容小觑，对大多数普通家庭是笔不小的负担。纲要要求研究推动将3岁以下婴幼儿照护费纳入个税专项附加扣除，对广大家庭而言无疑是重大利好，不仅有利于减轻照护费用负担，更能实现生育、养育、教育各阶段个税专项附加扣除的全覆盖。

根据个人所得税法的规定，个税专项附加扣除目前有子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等6项专项附加扣除。子女教育方面，扣除范围从学前教育一直到博士研究生教育，子女从3岁到30岁的教育差不多都涵盖了。如今将3岁以下婴幼儿照护费用也纳入其中，正好弥补了0到3岁的年龄段空白。

不过，减税虽然诚意满满，但金额毕竟有限，相较于不菲的照护费用，更有杯水车薪之感。在3岁以下婴幼儿的照护中，除了费用高外，还存在着托育资源供给不足、质量良莠不齐的问题。

目前，全国现有0-3岁的婴幼儿4200万左右。其中三分之一有比较强烈的托育服务的需求，但现在的实际入托为5.5%左右，供给和需求缺口还很大。随着三孩政策的进一步落实，这样的供需缺口可能会进一步加剧。

因而，除了相关减税政策外，未来需要大力发展普惠性托育机构，把数量提上去、价格降下来、质量强起来，让有入托刚需的家庭能够放心将婴幼儿入托，又不至于增加太多的照护费用负担。

与此同时，国家也可以鼓励用人单位以单独或联合相关单位共同举办的方式，在工作场所为职工提供福利性婴幼儿照护服务，以及在政策、资金、人才培养等方面给予更多支持，吸引更多力量进入托育行业，为婴幼儿的照护服务提质降费，切实减少有生育意愿家庭的后顾之忧。