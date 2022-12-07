北京六日起执行核酸检测查验新规定（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京12月6日电 （记者朱竞若、 贺勇）“进入商超、商务楼宇及各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明，扫码进入即可。”12月6日起，北京市开始执行核酸检测查验新规，进入社区（村），不查验核酸检测阴性证明，常住居民可不扫码。

目前，北京疫情仍处高位运行态势，12月5日零时至24时，北京新增1163例本土确诊病例和3503例无症状感染者。12月6日零时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者1431例。12月6日上午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第316次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第265次会议召开，强调要更加完整、准确、全面贯彻党中央决策部署，切实落实好疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，在疫情防控第九版方案和二十条优化措施基础上，科学精准、因时因势优化完善防控工作，争取市民群众理解支持配合，更加精准有效遏制疫情，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

根据6日发布的新规定，核酸检测查验并非“一放了之”。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室、首都严格进京管理联防联控协调机制办公室同时决定，进入网吧、酒吧、棋牌室、KTV、剧本杀、桑拿洗浴等密闭场所以及餐饮（堂食）、室内健身等场所，进入养老机构、儿童福利机构、幼儿园和中小学及医疗机构住院部等场所，仍须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。重要单位和重大活动可根据需要，确定核酸检测查验措施。各区继续提供社会面免费核酸检测服务并不断优化布局，方便满足群众愿检尽检需求和防疫工作需要。

据介绍，北京将更好地平衡疫情防控和经济社会发展之间的关系，进一步完善举措，包括：充实基层工作力量，做好居家隔离人员的健康管理和服务保障；提升方舱医院、康复驿站运营管理水平，配足专业化服务力量，加强医疗救治、生活保障、心理疏导等服务供给；引导市民群众自觉承担防控责任和义务，做自己健康的第一责任人。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 09 版）