《惠民保用户洞察报告》：54.4%惠民保投保用户是首次购买商业保险

近日，水滴用户研究中心、水滴保险研究院发布的《惠民保用户洞察报告》（下称《报告》）显示，在现有惠民保用户中，有54.4%的用户购买的第一份商业保险就是惠民保。

随着医保支持的力度加大，惠民保与当地医保个人账户打通，直接使用医保个账余额划扣保费，已经成为惠民保支付的“标配”，也让惠民保的购买变得更加便捷，大幅促进惠民保的参保率。

目前，大部分惠民保产品支持医保个人账户家庭共济使用，除自己外，还可通过账户余额为直系亲属购买，以家庭为单位购买惠民保的用户越来越多。《报告》也显示，越来越多用户以家庭为单位购买惠民保，近9成用户认为购买惠民保之外仍需配置其他保险。

以2021-2022年部分城市惠民保家人投保占比为例，上海“沪惠保”为家庭成员投保人数占比近55%，超6成北京“普惠健康保”用户为家人投保，日照“暖心保”、淄博“齐惠保”家庭参保率约为70%和60%。

《报告》的调研显示，在惠民保之外，用户重疾险和意外险的需求占比最高，分别为63%和61%。其次是百万医疗险，占比为43%，门急诊/住院医疗险占比最低为32%。仅有11%的用户认为“有惠民保就够了，不需要配置其他保险”，这个比例在五线以下城市用户及50岁以上年龄用户中占比更高，分别为17%和21%。

在配置其他保险的原因中，出于与惠民保可以相互补充的考虑占比为81%，其他考虑因素主要为惠民保的保障范围有限、免赔额/理赔门槛高、惠民保产品的保额不足等。

此外，《报告》还对比了与惠民保产品形态较为类似的百万医疗险。从产品层面而言，惠民保与百万医疗险皆为费用低且保障高的商业健康险产品，但二者在运营模式、保障范围、投保门槛等方面存在一定差异。

《报告》认为，随着惠民保产品覆盖广度和深度的提升，用户对商业保险的认知度和参保意愿也随之提升。长期来看，惠民保的逐渐普及，对商业健康险发展也起到了一定的正向助推。