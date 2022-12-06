让社会救助兜底保障更加精准、更有温度（人民时评）

社会救助事关困难群众基本生活和衣食冷暖，关系民生、连着民心，是保障基本民生、促进社会公平、维护社会稳定的兜底性、基础性制度安排。党的十八大以来，随着分层分类、城乡统筹的中国特色社会救助体系基本建成，我国民生兜底保障安全网越织越牢，保障政策日趋精细化、精准化，最低生活保障等社会救助兜底保障工作逐渐从“人找政策”向“政策找人”转变。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题”“健全分层分类的社会救助体系”。不久前，民政部会同中央农办、财政部、国家乡村振兴局联合印发《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》，从加大低保扩围增效工作力度、进一步加强急难临时救助、健全完善工作机制、优化规范办理流程、落实保障措施等5个方面，对进一步做好低保等社会救助兜底保障工作提出明确要求，力求及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现最低生活保障等社会救助扩围增效，兜住兜准兜好困难群众基本生活底线。

在《通知》中，无论是进一步放宽“单人保”条件，扩大低保覆盖人群，还是强调及时对受疫情影响的困难群众开展临时救助，抑或是明确建立易地搬迁与低保工作衔接机制，确保“应保尽保”，一项项具体要求，为做好社会救助兜底保障工作提供了精细化、精准化的操作指南。贯彻落实好《通知》精神，须充分发挥社会救助兜底保障功能，变“人找政策”为“政策找人”，及时发现、及时救助生活陷入困境的群众，让兜底保障政策更好惠及每一位困难群众。

实现社会救助兜底保障从“人找政策”到“政策找人”的转变，在基层建立健全主动发现机制是关键。兜底保障人群，往往是社会最困弱的群体，如儿童里的孤儿、事实无人抚养儿童、残障儿童，老年人中的特困群体，以及低保特困人员、残障人士等。他们往往缺乏求助意识、求助能力，需要基层工作者及时发现、及时救助。《通知》明确要健全低收入人口动态监测和分层分类救助帮扶机制，要求“针对重病、残疾、就学、失业等情况设置预警指标”，正是为了在第一时间发现真正需要帮助的人，根据掌握的救助人群和救助需求，主动匹配现有的兜底保障政策，以协助他们渡过生活难关，走出身心困境。

社会救助直接同老百姓见面、对账，要经得起检验。现实中，除了通过数据交叉比对、关联分析和综合评估等方式筛查存在风险的低收入人口，不少地方也建立了形式多样的困难群众走访服务机制。浙江省宁海县开展“百分制”探访关爱服务，对困难群众的抗风险能力实行百分制量化评估，建立分类探访制度；湖北省枝江市将社会救助纳入“吹哨”管理，发动网格员和志愿者，给困难群众更多关爱；陕西省建立上门巡访、电话询访制度，确保分散供养特困人员“平日有人照应、生病有人看护”……各地创新实践，对重点人群进行排查、评估、建档访视，并跟进需求分析、心理疏导等服务，努力打通联系服务群众的“最后一米”。事实证明，只有加快服务转型升级，打造精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助，才能实现从“人找政策”到“政策找人”的转变，让社会救助兜底保障更加精准、更有温度。

民生无小事，枝叶总关情。对困难群众的兜底保障，体现的是党和政府的民生厚度、政策温度，以及全社会的文明程度。进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作，实实在在为困难群众排忧解难，我们一定能不断提升困难群众的获得感、幸福感、安全感，推动新时代社会救助实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 05 版）