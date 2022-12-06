细化防控要求 将对民众生活的影响降到最低

国务院联防联控机制综合组日前发布了核酸检测、风险区划定及管控、居家隔离医学观察、居家健康监测等文件。全国各省市也相继出台各类细化政策，在坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施的基础上，更加明确科学精准防控。

当前主要流行毒株BF.7传播力强、隐匿性强，对此绝不可以掉以轻心。全国多地之所以在最近一段时间不断优化防控政策，都是基于当地整体疫情态势稳中趋缓所作出的科学判断，并根据中央疫情防控有关精神，精准分区分级分类优化疫情防控措施，在努力遏制疫情传播的同时，尽可能地将对民众生活的影响降到最低。这些优化后的防控措施，都十分具体且有针对性，所解决的均是事关民众日常生活中所常遇到的问题。

基于对奥密克戎毒株的精准科学认识，当前疫情防控政策正不断调整，秉持着“走小步、不停步”的理念，向着为广大民众身体健康着想的方向努力优化。这些细化修改过后的新措施新政策上线施行以来，获得了很多民众的认可。“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，精准防控政策让广大市场主体收获了暖意。不少地方还持续推出优待政策，对商户暂停营业期间的租金、管理费实行减免政策，与广大商户共克时艰，为的就是进一步加大复工复产复市力度，让广大民众能够感受到熙熙攘攘的热闹氛围。许多地区重新恢复了往日的生活烟火气，为当地经济社会发展增添了活力。

短时间内，我们仍将处于疫情常态化防控之中。病毒要防，经济社会也要发展，生产生活秩序必须重回正轨。特别是在国家多次明确防疫政策不得“层层加码”时，个别地方仍旧存在过度防疫的举动，严重影响了当地民众的正常生活。这就意味着，当前疫情防控必须尊重科学、愈加精准，防控要求必须细化具体，便于民众理解，同时也要有利于后续政策开展落实和执行。尤其重要的是，相关防控政策必须充分考虑是否会给民众生产生活带来不便，全力做好生产生活服务保障，及时解决群众急难愁盼问题。

（作者：珠定，系媒体评论员）