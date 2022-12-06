本周全国大部地区降水偏少

本报北京12月5日电 （记者李红梅）中央气象台预计，未来一周，全国大部地区降水稀少，雨雪天气将告一段落，南方大部地区气温缓慢回升。12月4日，南方一些地方仍持续阴雨天气，江西中部、福建西北部、浙江、安徽南部等地部分地区出现中雨或大雨。本周起，南方大部地区气温有回升的趋势。

全国大部地区降水偏少。未来三天，仅江南东部、贵州大部、云南中部等地的部分地区有分散性小雨，新疆北疆北部和南疆西部山区等地有小雪。周五将开启新一轮降温。预计12月9日至10日，受弱冷空气影响，中东部地区气温将下降4至6摄氏度，局地8摄氏度左右，长江及其以北地区将有4至6级偏北风。

未来十天，江淮南部、江南中东部、贵州西部、云南东部等地预计降水量基本接近常年同期，中东部其余大部地区降水偏少。气温方面，除青藏高原、云南及内蒙古东北部等地气温偏高1至3摄氏度外，我国其余大部地区平均气温较常年同期偏低。

气象专家提醒，12月以来我国大部地区气温仍较常年同期偏低，本周五气温将再次下滑，相关地区居民需关注气温变化，及时增添衣物，做好防风保暖措施。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 14 版）