全力保障重要民生商品供给（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报武汉12月5日电 （记者强郁文、范昊天）夜幕降临，盒马鲜生湖北省武汉市岳家嘴店店长刘凯忙着指挥卸货：“这些食品经过溯源和消杀后，将全程分箱管理、无接触配送。”湖北省抓实抓细各项疫情防控工作，坚决遏制疫情扩散蔓延势头，全力保障重要民生商品有效供给和价格平稳。

投放平价蔬菜。依托大型商超、重点农贸市场投放一批平价惠民蔬菜，同时加强雨雪冰冻等极端天气监测预警，狠抓小麦促弱转壮、蔬菜稳面扩产、果茶修剪补栽，制定发布防范冰冻灾害农业生产技术指导意见，强化用电、用油、用肥、用种等政策保障，确保鲜活农产品采收、上市正常开展，及时协调解决特殊天气造成农资运力不足等问题。

升级保供能力。湖北加快推进供销系统83家县域应急储备中心改扩建工作，充分发挥110家疫情防控重点保障企业示范带动作用，加大对三大主粮生产和“菜篮子”工程的信贷服务供给，提高保供能力。武汉市商务局已安排各商超、配送企业提升仓储能力、增加运力储备，部署24处重点电商企业中心仓投入运营。

保证产销通畅。建立主要“菜篮子”产品稳产保供周调度制度，引导大中城市与优势产区加强协作。严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，优化高速公路服务区、“司机之家”等保障服务，促进民生商品快速有序流动。

加强市场监管。持续加强粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品产储供销需及价格监测，组织开展保供稳价专项巡查检查。对巡查中发现的问题现场办公、督促立行立改，对串通涨价、哄抬物价等违法违规行为严肃处理。

今年12月至明年2月，湖北将围绕产储供销需及价格等关键环节，组织开展保供稳价十项专项行动，多措并举兜牢民生底线。湖北要求，各地各部门把重要民生商品保供稳价作为岁末年初民生保障工作的重中之重，全面加强重要民生商品产储供销需及价格等各重点领域、重点环节形势分析，全力防范重要民生商品价格大幅波动风险。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 04 版）