努力做到生产防疫两不误（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报南昌12月5日电 （记者郑少忠、周欢）机器轰鸣、车辆穿梭，在江西省景德镇市高新区智慧（数字经济）产业园，工人正紧张施工，一片火热景象。“本轮疫情发生以来，项目部实行闭环式管理，生产防疫两不误，有效保障了项目进度。”景德镇国新建设工程有限公司项目部负责人程国柱介绍，目前项目已完成90%，预计年底完工。

建立“一企一人”挂点联络制度，开展跟踪服务，及时了解企业生产经营情况；全力做好防控物资保障供应，确保物资储备到位……景德镇统筹做好疫情防控和安全生产，力争重大项目不停工、重点企业不停产、产业招商不断档。

“疫情期间，我们主动上门摸排企业用工需求，积极开展网络招聘会、直播带岗等活动。实行审批‘不见面’、咨询‘在线答’、特殊需求‘预约办’，全力帮助企业纾困解难。”景德镇高新区企业服务中心主任胡桂珍介绍。

江西省委、省政府全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。

“为帮助企业渡过疫情难关，今年以来，江西省出台降本增效‘30条’、帮助中小企业纾困解难‘28条’、切实稳住经济发展‘43条’等一系列政策措施。积极搭建政企沟通平台，领导干部进园入企‘挂点帮扶’，实现103个开发区以及1.5万家规上工业企业全覆盖。同时，加强监测，及时破解苗头性、倾向性问题。”江西省发改委有关负责人介绍，惠企政策为市场主体送上及时雨，预计全年减负超2000亿元。

江西省确定了有色金属、家具、汽车等14条重点产业链。“受疫情影响，部分链上企业在物流、资金、用工等方面问题较多，我们集中梳理相关问题，多方施策，尤其是针对企业运输受阻问题，采取全天候应急协调保障机制。目前，物流、用工和资金问题办结率分别为99.7%、94.7%、92.1%。”江西省工信厅有关负责人介绍。

近日，南昌市迎来寒潮降温天气，但在赣江复兴大桥抚州大街西岸梁场，施工热度不减，塔吊林立，混凝土搅拌车往来穿梭。项目经理刘治说：“现浇梁施工是关键节点性工程，我们正紧张施工，保障大桥2023年底顺利通车。”为保障项目建设，南昌市加强防疫指导和服务保障，一手抓疫情防控、一手抓生产建设。选派70名企业特派员深入一线，协调解决疫情期间原材料采购、货物运输、人员到岗等事项。

江西坚持“项目为王”理念，持续打好工业、农业、服务业、重大基础设施、新基建、公共服务六大领域“项目大会战”。疫情期间，努力做到“在建项目不停、施工强度不降、开工时间不拖、协调力度不减、项目谋划不断”。目前，全省重点项目和续建项目完成投资均已达到年度计划。今年1—10月，全省亿元以上施工项目9736个，较上年同期增加1299个，亿元以上施工项目完成投资同比增长12.2%。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 04 版）