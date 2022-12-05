因时因势优化防控措施

近期，国内疫情态势又有新的变化，部分地区新增病例数持续上涨。关键时刻，更须统一思想，精准施策。我们相信，只要不断适应新冠病毒变异新特点和疫情防控新形势，科学精准优化细化防控举措，就能打好防疫攻坚战。

优化完善防控措施，首先要管住源头、切断传播渠道。当前奥密克戎新冠病毒的多个亚型变异株在全球加速流行，尤其是奥密克戎BF.7变异株感染占比上升迅速，传播方式更隐匿，传播速度更快。面对疫情，绝不能以“躺平”消极应对。一个显而易见的事实是，我国60周岁及以上老年人口达2.67亿人，占总人口的18.9%。老年群体多有基础性疾病，是受疫情影响最大的群体，加之我国老年人口数量巨大，影响面广，强化防范仍是首要工作。对高风险区域“找得到、管得住”，将风险控制在最小范围内，是“始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”的具体体现。可以说，切实提升疫情防控的科学化、精准化、规范化水平，科学划定风险区域，是疫情防控的基础性工作。

优化完善防控措施，更要因时因势加强研判，因时因地优化措施，让防控工作更精准、更有效、更符合经济社会发展要求和人民群众的需要。目前，广州、深圳、重庆等地分别作出相关部署，强调按照科学、精准原则开展流行病学调查，及时、准确判定密切接触者，不得随意扩大密切接触者甄别范围，不以时空伴随作为判定密切接触者的标准。这些举措，是对疫情研判后采取的有针对性的更为积极的优化措施，说明我们应对疫情的能力正在提升，防控措施更加科学精准。

该管的要管住，该解的要尽早解开。目前，多地结合实际情况，准确把握政策变化，因时因势不断优化调整防控措施，推动群众正常生产生活有序恢复。在此方面，广州、昆明、重庆、北京、石家庄等地都在做出积极尝试，一些地方努力做到“快封快解、应解尽解”，有效节约资源，努力减少疫情对经济社会发展和群众生产生活的影响，得到了广大人民群众的积极响应。

疫情当前，松懈不得。我们要充分认识抗疫斗争的复杂性、艰巨性、反复性，克服一切困难和挑战，相信科学的力量。要坚决贯彻落实党中央的决策部署，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，以最小社会成本迅速取得疫情防控成效最大化。

（作者：珠定）