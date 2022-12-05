让AI在赋能制药的同时 实现“自我修炼”

近日，以“赋能 融合 创新”为主题的2022张江AI智药论坛在上海举办，张江AI新药研发联盟（以下简称AI联盟）成员单位与来自科研机构、企业及公共平台的各界代表一道，共话医疗健康产业在“AI时代”面临的机遇和挑战。

近年来，AI赋能制药的大趋势愈发明显，已在药物研发、临床前研究等环节展现出巨大潜力，AI“智”药产业发展迅速。AI企业正与传统药企、医药研发外包企业深度合作，在制药的各个环节形成技术互补。AI技术的应用正给新药研发注入创新活力。

英矽智能科技（上海）有限公司联合首席执行官、首席科学官、药物研发负责人任峰表示，在新冠肺炎疫情期间，多款相关药物的问世背后都有AI的“身影”。随着AI技术的发展与完善，它已逐步贯穿制药的靶点发现、新药研发、临床试验三大阶段。

“尽管AI可以加速药物研发的关键步骤，但AI制药也面临着一些困难。”罗氏中国创新中心人工智能和数字化负责人林翼表示。

面对挑战，AI如何在赋能制药的过程中进行“自我修炼”？与会企业认为，新型AI药物研发平台的创设是实现AI与制药双向赋能的一种途径。

深势科技开创性地提出“多尺度建模+机器学习+高性能计算”的科学研究新范式，推出了新一代药物计算设计平台Hermite以及微尺度科学计算云平台Bohrium。据该公司生命科学产品负责人徐涛融介绍，Hermite融合了人工智能、物理建模和高性能计算，可为临床前药物研发提供一站式计算解决方案。

此次论坛还发布了AI联盟成员在过去一年中取得的多项创新成果，包括英矽智能开发的中国首个进入临床的AI制药候选药物ISM001-055、深圳晶泰科技有限公司自动化化学合成实验室、深势科技Hermite药物计算设计平台、德睿智药（上海）科学技术有限公司MoleculePro一站式AI驱动新药研发平台等。

未来，张江将持续打造“AI+生物医药”创新生态圈，积极推动医药产业升级，实现AI与生物医药的双向赋能，助力更多新药的诞生。