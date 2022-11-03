罗氏制药：紧抓“中国机遇” 五赴进博之约

“近年来，中国不断推进高水平对外开放、持续改善营商环境，为包括罗氏在内的跨国企业在华发展持续注入‘强心剂’。罗氏高度关注和重视中国市场，并对中国未来的发展充满信心。未来，罗氏将持续加大对于中国的投入，不断加速引进全球创新药物，与更多合作伙伴积极探索创新医疗解决方案和合作模式，助力‘健康中国2030’目标早日实现。”在第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）到来之际，罗氏制药中国总裁边欣表示。

“五年来，进博会已成为全球创新产品和前沿科技的首发高地与聚集地，也充分释放了进博会强大的溢出效应。”边欣说，受益于进博会释放的强大溢出效应，罗氏在以往四届进博会上共展示了超30款创新药和新适应证，其中近一半的解决方案已加速进入中国。同时，凭借进博会这一开放、交流的平台，罗氏携手各方合作伙伴达成了多项战略合作，为惠及更多患者持续创新。

据了解，罗氏制药今年将携近30款已上市和即将上市的全产品矩阵、全球首发产品及创新解决方案等亮相第五届进博会，产品覆盖血液、乳腺癌、眼科及神经科学等疾病领域。此外，罗氏还将全方位展示“罗氏中国加速器”项目等多项创新成果和解决方案。“罗氏中国加速器”是罗氏全球首个自主建立并运营的加速器，投资近3亿人民币，主要聚焦创新药物研发、诊断和个体化医疗，有助于扶植优质的本土医疗创新企业成长，推动产品早期研发和临床转化。

“中国近年来坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力推动高质量发展，为跨国企业深耕中国市场提振信心，也让我们深受鼓舞。”边欣表示。据悉，罗氏集团与中国的渊源已有90多载，中国一直是罗氏全球战略的重要组成部分。近三年，罗氏制药投资超14亿，以实际行动践行“立足中国，服务中国”的承诺。