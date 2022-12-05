公园景观果实宜赏不宜摘（百姓关注）

“在公园遛弯，看到黄澄澄的柿子挂满枝头，惹人喜爱。但也有人带网兜、拿长竹竿来打柿子，引来不少群众围观。这种行为很不文明，打下来的柿子也不宜食用，希望相关部门依法进行管理。”不久前，河南读者孙女士来信反映公园游客随意采摘果实的不文明行为。

近年来，为美化公园环境、吸引更多游客，不少城市的公园都选择栽种不同种类的景观果树。果实压弯枝梢，成为许多公园漂亮的风景线。但攀折树木、采摘果实等不文明行为，给公园管理带来难题。

拉扯攀折，爬上树摘柚子，损坏景观树木；提棍敲枝，打落白果装进袋，留下满地狼藉……对于这类不文明行为，许多公园游客并不陌生。“公园明确告知请勿采摘，但还是有人成群结队到公园里‘采摘’。”一位浙江读者说，“一人上树摘，另一人站在树下接，这不仅不文明，还十分危险。”

“有的年轻人相约到公园采摘果实，甚至还全程网络直播。”一位公园环卫工人说。在网络社交平台上搜索“公园采摘”，相关内容并不少见，还有一些人跟帖表示羡慕。

“公园内的果树是公物，爱护公物是公民法定义务。”中国社会科学院法学研究所助理研究员贾茵认为，此类不文明行为的产生，大多是由于市民缺乏对自身行为带来相应法律风险的认知。公园是城市公益基础设施的一部分，任何进入公园的人员，都有遵守公共场所管理的义务。攀折树木、采摘果实这种行为不仅构成公园公物管理的安全隐患，也给行为人自身带来相应法律风险。

有园林绿化业内人士表示，为防治病虫害，公园一般会选栽观赏型果树，果实的观赏价值远远大于食用价值。并且，管理方会定期喷洒农药，结出的果实不符合食品安全标准。市民若随意食用公园内的果实，可能会中毒。

目前，不少地方已明确相关管理举措。比如，北京市出台《北京市文明行为促进条例》，禁止“采挖景区植物，攀折花木，损坏草坪、树木”；安徽省亳州市出台《亳州市城市绿化条例》，对随意攀折树枝、采摘花果等行为，设定了相应处罚条款。

“各地出台地方性法规，明确了公园内果树采摘的法律责任。但由于目前我国尚没有统一法律规定，因而不同地区管理宽严程度不一，存在各个公园自行管理不统一的现象。”贾茵建议，一方面，公园管理者应在合理范围内，尽到公共场所安全保障义务，对于易坠落危害游客人身安全的枝叶落果进行适当处理；另一方面，应加强宣传和引导，对定期维护打药、不宜食用的果树明确风险标识，通过广播提醒、制作警示牌等方式，呼吁市民爱护公园绿化。

“公园方面应安排相关人员及时采摘成熟的果实，防止不文明现象的产生。符合食品安全标准的果实，可通过正规途径运输售卖，并将所得收益捐给社会公益机构。”园林绿化业内人士建议。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 07 版）