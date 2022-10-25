霜降到，百果实（解码二十四节气）

霜降是秋季的最后一个节气。《月令七十二候集解》云：“霜降，九月中。气肃而凝，露结为霜矣。”此时气温明显下降，近地面空气中的水汽受冷凝结成白色结晶，附着于大地之上而出现“初霜”。

“雨露生物而霜成物”，霜降节气与丰收有关。百谷登而百果实，农人们忙着秋收的扫尾工作。晚稻及一些不耐寒的农作物得赶紧收割，以免受霜冻之害。江苏苏州吴中一带稻谷收割历来以霜降为候。当地谚云“寒露没青稻，霜降一齐倒”，说的是寒露初到，稻穗已黄，至霜降则可以收割了。农人在房前屋后堆起高高的稻谷垛，接下来就等着冬闲时舂米了。除了割稻，霜降前后，还得把油菜、蚕豆、青菜、菠菜等播种到地里。山东一带有句谚语说“处暑高粱，白露谷，霜降到了拔萝卜”，霜降后早晚温差很大，露地萝卜如果不及时收获则会出现冻皮情况，影响萝卜品质和收成。

各色果实纷纷登场，将秋色装点得缤纷多彩。柿子是霜降时节一道亮丽风景，“霜打柿子红如火”，红彤彤的柿子如同灯笼挂满枝丫，惹人喜爱。此时的柿子不但口感甘甜，还有养生之效。《本草纲目》云：“其味甘而气平，性涩而能收，故有健脾涩肠，治嗽止血之功。”柿的发音与“事”相同，古代文人按其谐音绘出“柿柿（事事）平安”“柿柿（事事）如意”图，表达吉祥寓意。

霜降之际，天气越发寒冷，要注意饮食调养，民间有“补冬不如补霜降”的说法，认为“秋补”比“冬补”更要紧。此时多吃清气润肺、暖中补虚的食物，于身体大有滋补之效。江南各地多食羊肉，羊肉性温、宜于滋补。羊肉常见做法不外乎炖、烤、烧、涮等，烹饪时多以铁锅、铁架为炊具，而苏州的藏书羊肉却是用大木桶烹煮的，别具特色。藏书镇地处苏州西郊，境内有穹窿山，因西汉名臣朱买臣藏书于此而得名。明清时期，当地人就开始从事烹饪羊肉出售的营生。藏书羊肉以白烧见长，肉质鲜美、香而不腻，食用时撒上些蒜叶，更添鲜香。除了吃羊肉外，闽南、台湾地区在霜降时节有吃鸭子的习俗，广西一带则有霜降吃牛肉的说法，也取温补之意。

明清时，苏浙一带有霜降日祭祀旗纛（音为“道”）神、阅兵听火炮火枪声的习俗。纛是古代军队里的大旗，旗纛神，又称为军牙六纛神，古代行军打仗以旗鼓为号，军队出征、班师、凯旋等活动中多祭旗纛神。此俗今已不存，但从《清嘉录》等志书记载中可知，晚清时苏州一带祭纛行兵的场面十分宏大。行兵队伍中除了黑布缠头、马褂披身、青布绑腿的军士，还有骠骑数十骑，军士在马上舞枪弄棍，表演各种惊险动作。这一日，城中百姓都早早起来，观看难得一见的阅兵盛典，希望借此祛除不祥、获得好运。

杜牧《山行》云：“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。”霜降时节，枫树、黄栌、柿树等树叶受冷经霜而由绿变红，山林中迎来最佳红叶观赏期。人应节气，登高赏叶，收果实，养身心，为寒冬的到来储备生命能量。

（作者为杭州师范大学副教授）