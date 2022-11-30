多一个口罩多一层防护？感染科专家详解口罩的正确打开方式

疫情常态化条件下，为避免感染新冠病毒，戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集等已经更成为行之有效的个人防护措施。但在实践中，仍然有一些人存在戴口罩不到位的情况。那么，大家应该如何正确戴口罩？戴口罩常见的误区有哪些？在本期《1分钟养生课》上，西安交通大学第二附属医院感染科副主任医师张欣为广大网友讲解相关知识。

“预防呼吸道传染病，戴口罩是简单而高效的防护措施。”张欣表示，正确戴口罩要注意一下几点：

首先，辨内外。分清口罩的正、反面，保持深色面朝外。

其次，严密合。将口罩覆盖面部，使鼻夹侧朝上。固定头带或耳带，按压金属条使之紧贴鼻梁，口罩与面部紧密贴合，遮盖好口鼻和下巴。

最后，勤洗手。佩戴和摘除口罩时要洗手，摘除口罩时不要用手直接接触口罩外表面。

张欣提醒，同时佩戴多个口罩，并不能有效增加防护效果，反而会增加呼吸阻力；只遮嘴巴不遮鼻子，将口罩拉到下巴以下更是不可取的；长时间不更换口罩，当口罩出现污染、破损、变形或者佩戴超过4小时以上，都会影响防护效果；手直接接触被污染的口罩外侧后，如果没有及时清洗双手，又接触了眼耳口鼻，也会大大增加了感染风险。

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