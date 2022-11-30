第四届中国老年健康国际论坛召开

11月26日，由中国老年保健医学研究会、中国企业联合会、中国人口福利基金会共同主办的第四届中国老年健康国际论坛在珠海召开。

全国人大常委会副委员长陈竺线上致辞，第十届全国政协副主席、中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹，第十一届全国政协副主席、中国人口福利基金会会长、中国老年保健医学研究会总顾问李金华，董家鸿、杨宝峰、陈香美、程京、刘良、邬堂春、滕皋军等多位院士，中国老年保健医学研究会会长高松柏，珠海市委副书记、市长黄志豪等领导、专家和企业家代表百余人参会，中国企联党委书记、常务副会长兼理事长朱宏任主持论坛。4200多家医联体成员线上参会。

陈竺向论坛的召开表示热烈祝贺。他强调，在人口老龄化快速发展的形势下，提高老年健康福祉是确保老年群体公平共享中国式现代化成果的应有之义。要保基本，加快补齐我国老年期重点疾病防控力量薄弱、老年医疗卫生机构发展不充分的短板，着力构建综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。要强基层，持续推动健康服务体系重心下移、资源下沉，确保更多老年人在“家门口”享受优质医疗健康服务。要兴产业，大力培育老年健康领域新产业、新业态、新商业模式，实现事业与产业、基本健康服务与多样化服务协调发展。

王忠禹表示，本次活动是贯彻落实党的二十大关于推进健康中国建设和实施积极应对人口老龄化国家战略的具体体现。要加快构建产学研用深度融合新格局，努力开拓老年健康事业发展新境界，为老年人打造安全、便捷、舒适、绿色、健康的生活环境，不断拓展中国与世界各国在发展老年健康事业领域的理念、经验、项目、政策等交流互鉴，为世界贡献更多中国方案、中国智慧。期待健康领域的广大企业家们勇担时代重任，抓住历史机遇，勇于创新，深化与政府、科研院所的交流合作，进一步加强与国内外健康产业企业的联系，切实在促进老年健康事业和产业高质量发展中发挥生力军作用。

论坛上举办了“健康中国企业行动、暖灯行动服务于企业”专题圆桌对话。中国工程院院士杨宝峰、邬堂春，全国五一劳动奖章获得者、广州医科大学附属第一医院院长何健行，中国北京同仁堂研究院院长王志斌，汤臣倍健股份有限公司副董事长梁水生，广东慈元堂健康产业发展有限公司副总裁王思洋等专家和企业家出席，中国企联中国企业家健康工程秘书长、健康中国企业行动协调推进办公室召集人周敬主持圆桌对话。

据悉，自2020年起，中国企业联合会、中国企业家协会启动了健康中国企业行动，把深入开展健康企业建设作为助力政府、服务企业的一项重要工作。中国老年保健医学研究会也在国家卫生健康委立项启动了暖灯行动，成为社会组织助力乡村振兴、乡村养老、共同富裕的品牌服务。健康中国企业行动和暖灯行动是中国企联和中国老年保健医学研究会贯彻落实二十大报告中关于“实施健康中国战略”和“积极应对人口老龄化国家战略”的具体举措。

杨宝峰说，暖灯行动是中国老年保健医学研究会搭建的非常好的平台。企业也要研究思考，保健食品、保健药品、药物，特别是中药是我们国家的瑰宝，我们在研究、宣传、规范、生产方面还有许多好的东西需要发掘，使产学研用商政有机结合起来，为百姓的健康、老年人的健康生活作出更大的贡献。

邬堂春说，暖灯行动是有温度、有高度、能落地的项目。暖灯行动有很多产品都有利于区域健康服务。坚决支持和参与暖灯行动的计划，把自己从大数据、大环境、大健康里面得到的很多证据服务于健康老年的生活。

何健行谈到，我们中国1963年是人口出生最高的年份，从明年开始也到了老年人口最高的年份，培养人才是非常不容易的，很多一线的同志在60岁以后是最有智慧的时候，要用他们的智慧更好地推动社会的发展，使得人类更幸福。所以暖灯行动的启动，对我们今后的工作是很好的组织推动力量。

王志斌结合同仁堂的主业定位和实际工作谈了体会，他认为，暖灯行动是公益行动，是推动医疗医药资源共享化的国家项目，是充分调动各环节资源和力量，积极推动医药资源下沉的积极有益探索，暖灯是照亮乡村振兴的一盏明灯，这与同仁堂“同修仁德，济世养生”的理念不谋而合，可以说是中医药大爱精神火种的再一次传递。

王思洋介绍说，广东慈元堂和珠海科技大学今年共同成立了一个大健康产业学院，并在宜居产业方面开展研究，包括适老化改造和面向老年人的生活用品，目前与一些科技企业对接合作，尝试把科技化和智能化、养老化产品结合，突破创新。同时在老年金融产业方面，除了保险以外，目前通过大健康产业学院和国内知名的金融院校合作，开发一些面向老年人的金融产品。

相关与会代表也表示，将从健康教育、人才培育开始，再到提供产品、提供服务，一如既往支持“暖灯行动”。

各位圆桌嘉宾通过深入交流研讨，凝聚了发展共识，健康中国企业行动与暖灯行动携手共进，将同时发挥暖灯行动院士团队和健康产业企业优势，为实施积极应对人口老龄化国家战略、推动健康企业建设作出各方贡献。

本次论坛聚焦健康老龄化与乡村振兴、智慧医疗落地实践与发展振兴、健康中国企业行动等多个领域，通过线上线下的形式充分搭建老年健康领域多国家、多学科的交流与合作平台。（央视网综合广州日报、珠海市人民政府门户网站）