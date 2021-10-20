报告显示：我国老年大学在校学员数超千万

新华社北京10月19日电（记者田晓航）你知道中国有多少老年人热爱学习、仍在“上学”吗？中国老年大学协会19日在京发布的《中国老年教育发展报告（2019-2020）》显示，我国老年大学在校学员总数已超过1000万。

根据这份报告，截至2019年末，我国约有7.6万所老年大学（学校）；在校学员约有1088.2万人；超八成在校学员在70岁以下，其中60至69岁的学员占比最高，约为学员总数的一半。

除了在校学习以外，网络数字化教育也逐渐成为老年教育的重要形式。根据该报告，据不完全统计，2019年，我国远程老年教育学校达6000多所，约为2017年的6倍；远程老年教育教学点约3.6万个，比2017年增加近6000个。

“未来，学习是最好的养老。”中国老龄协会副会长吴玉韶说，我国老年教育仍面临发展不充分、不平衡等问题，应通过让老年教育重点向基层社区延伸、将老年教育融入社区生活场景、发展远程教育等途径，最大限度扩大老年教育资源增量，满足老年人日益增长的学习需求。

据中国老年大学协会常务副会长刁海峰介绍，《中国老年教育发展报告（2019-2020）》由中国老年大学协会牵头组织编制，是我国首部老年教育发展报告。报告系统总结了我国老年教育在党的建设、办学模式、资源整合、课程与教学等诸多方面的总体情况。