加强老年人新冠病毒疫苗接种工作

本报北京11月29日电 （记者白剑峰）国务院联防联控机制综合组印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求进一步加快推进老年人新冠病毒疫苗接种工作。

近期，各地坚持以60岁以上老年人为重点，进一步压实属地责任，加大组织和社会动员力度，努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%，但还需要继续做好60—79岁，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。为贯彻落实国务院联防联控机制部署要求，发挥新冠病毒疫苗的保护作用，降低老年人感染新冠病毒后发生重症、危重症和死亡的风险，进一步加快推进老年人新冠病毒疫苗接种工作，国务院联防联控机制综合组研究制定了《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》。

《方案》的总体要求是：坚持“应接尽接”原则；坚持政府牵头，部门联动，落实属地管理责任；坚持精准摸底，精细管理；坚持优化服务，提供便利；坚持多措并举，强化动员；坚持加强监督，推动落实。加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60—79岁人群接种率。

《方案》强调，各地要延续前期行之有效的各项便民措施，继续通过设立老年人绿色通道、临时接种点、流动接种车等措施，最大限度为老年人提供便利。要逐级开展接种禁忌判定的培训，指导医务人员科学判定接种禁忌。对失能、半失能的老年人，可以选派诊疗和接种经验丰富的医务人员组建接种小分队，携带接种后观察期间所需的常用设备和药品，提供上门接种服务。接种点要按照有驻点医务人员值守、有急救设备药品保障、有120救护车转运患者、有转运渠道和救治绿色通道的“四有”要求做好医疗保障，做好老年人接种后疑似预防接种异常反应监测和处置。接种过程中，除严格按照“三查七对一验证”和预防接种工作规范的要求操作外，还要认真、细致对老年人做好解释，耐心回答老年人的询问，关注老年人的身体状况，提升预防接种服务的温度。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 02 版）