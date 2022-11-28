国家医保局：住院和门诊费用跨省异地就医直接结算累计突破5000万人次

人民网北京11月28日电 （记者乔业琼）据国家医保局微信公众号消息，截至2022年10月底，住院和门诊费用跨省异地就医直接结算累计突破5000万人次，越来越多的参保群众享受到跨省异地就医直接结算改革红利。

门诊费用跨省直接结算范围进一步扩大，截至2022年10月底，在普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖的基础上，全国97%的统筹地区（384个）进一步启动高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算工作。10月，全国门诊费用跨省直接结算355.69万人次，基金支付5.17亿元，环比分别增长5.3%、5.5%；日均直接结算11.47万人次，次均基金支付145.35元。

9月以来，受各地疫情影响，住院结算人次的增速有所放缓。10月，全国住院费用跨省直接结算50.03万人次，基金支付67.64亿元，环比分别减少13.1%、14.4%；日均直接结算1.61万人次，次均基金支付1.35万元。

门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算攻略

一、哪些门诊慢特病相关治疗费用能够跨省直接结算？

在普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖的基础上，全国97%的统筹地区实现了高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用的跨省直接结算。

二、参保人如何了解自己异地就医是否享受门诊慢特病待遇？

参保人享受门诊慢特病待遇需要先按照参保地规定进行门诊慢特病资格认定。参保人完成异地就医备案后，可以登录国家医保服务平台APP，在“异地备案”服务专区，点击查询服务下的“异地就医更多查询”，选择“门慢特资格”，查询自己的门诊慢特病资格认定信息，以及按照参保地要求选择的门诊慢特病就诊的定点医疗机构信息。

三、参保人如何获取自己参保关系所在地的门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算政策？

参保人可登录国家医保服务平台APP，在“异地备案”服务专区，点击查询服务下的“异地就医更多查询”，选择“门慢特告知书”，了解参保地门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算政策、流程等内容。

四、哪些医疗机构可以提供5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算？

参保人就医前，需先查询就医地定点医疗机构门诊慢特病结算开通情况，可登录国家医保服务平台APP，在“异地备案”服务专区，点击查询服务下的“异地联网定点医药机构查询”，选择就医地，输入定点医疗机构名称，查询定点医疗机构门诊慢特病结算开通情况及支持病种；也可以点击“更多筛选”，在“开通类别”中选择门诊慢特病，查询就医地开通的所有门诊慢特病费用跨省联网定点医药机构。

特别提示：参保地如需参保人在本人选定的门诊慢特病定点医疗机构就医的或对就医定点医疗机构有等级要求的，参保人要按照参保地相关规定执行。

五、参保人应该怎么做，才能在医院直接结算5种门诊慢特病的相关治疗费用？

参保人持医保电子凭证或社会保障卡到已开通门诊慢特病直接结算服务的定点医疗机构就医时，在门诊挂号、就诊、结算等环节，需主动告知跨省就医参保人身份和享受的门诊慢特病病种资格。定点医疗机构需查询获取门诊慢特病病种资格认定信息，方便医生提供合理诊疗服务。医生会按照就医地管理要求，专病专治，合理用药，参保人在结算窗口持医保电子凭证或社会保障卡结算，本次就医属于门诊慢特病相关治疗的医疗费用按照病种单独结算；如果同时发生了与门诊慢特病治疗无关的其他医疗费用，会按普通门诊费用和门诊慢特病相关治疗费用分开结算。

六、哪些门诊费用暂时不能直接结算？怎么办？

考虑到普通门诊和门诊慢特病报销水平一般不同，为了避免影响参保人待遇水平，减少定点医疗机构反复退费重结的事务性负担，以下两种情况仍然需要参保人回参保地手工报销：

一是如果本次就医定点医疗机构没有开通门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算服务，所有门诊慢特病相关治疗费用都不能实现跨省直接结算，注意不要按照普通门诊费用跨省直接结算，需按参保地规定在定点医疗机构全额自费结算后，回参保地手工报销。

二是如果本次就医的定点医疗机构开通了门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算,但是参保人的门诊慢特病不属于高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗，发生的医疗费用也不能实现门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算，注意也不要按照普通门诊费用跨省直接结算，需按参保地规定在定点医疗机构全额自费结算后，回参保地手工报销。跨省异地就医参保人一定要通过国家医保服务平台APP查询自己的门诊慢特病资格认定信息，对自己能够享受的门诊待遇了解清楚。