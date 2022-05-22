上海中山医院门诊持续开放，住院、手术稳步恢复

在5月22日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，复旦大学附属中山医院副院长钱菊英介绍，中山医院在保障院区防疫安全的基础上，加快恢复医院的医疗服务。

一是门诊持续开放运转。医院普通门诊、专病门诊、专家门诊、高级专家门诊全面恢复，单日门诊量最高达11279人。为了方便市民就医，本周开始，周一到周日的线下门诊与互联网门诊都已经开放。门诊服务也在努力提质增速，目前，市民的绝大部分门诊检查可以在当日进行，门诊化疗也每天开展，单日门诊化疗最高超200人次。此外，为了便民利民，医院设专门门诊诊室和专窗为志愿者代配药提供方便。同时，开展互联网医院服务，推出了跨院复诊配药、一键极速配药、线上大病医保结算等新功能。为把好“入口关”，通过“数字哨兵”扫码、人工流调等方式，严格落实各项防疫要求，各门诊区域定期消毒，就诊过程中做到一人一诊室，保障来院市民的感控安全。

二是急诊救治保持高位。中山医院急诊24小时保持开放状态，保障危急重症抢救通道的通畅。根据分层分类的流程，分区域诊疗原则进行医疗诊治工作。单日接诊量多次超1000人，救护车单日接诊量多次超100辆。

三是住院和手术稳步恢复。目前医院一周7天均可办理出入院和开展手术治疗。住院病人总数约1600人。在前期限期手术照常开展的基础上，医院的手术服务量也在不断增加，单日总手术量接近200台，其中四级手术也就是高难度手术占比达到48%。医院已累计完成各类移植手术50余台，其中肝外科团队开展了国际首例“亲属肝”和“废弃肝”双供肝肝移植；心外科团队开展了全国首例国产新型主动脉术中支架植入，在危重病诊疗技术创新上实现了新突破。

钱菊英介绍，随着疫情形势不断向好，中山医院将尽快全面恢复医疗服务，更好地满足市民朋友们的就医需求。