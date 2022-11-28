不断优化社区防控措施 努力做好服务保障

本报北京11月27日电 记者董城、张景华从27日下午召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，随着疫情变化，北京将不断优化社区防控措施，尽最大努力做好服务保障，最大限度降低对群众生活的影响。

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室负责人王大广介绍，根据疫情防控需要，对于流调溯源、查阳追阳等采取的临时管控措施，第一时间向群众发布公告，做好解释说明，快管快查快解，临时管控时间原则上不超过24小时。北京市严格执行第九版防控方案和优化疫情防控二十条措施，科学划定风险区域。高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，在疫情传播风险不明确，或存在广泛社区传播的情况下，经严格评估，可适度扩大高风险区划定范围。王大广指出，严禁采取硬质隔离、硬质围挡等措施，封堵消防通道、单元门、小区门。高风险区实行“足不出户、上门服务”，对于看病就医、紧急避险、救护救援等，要确保外出渠道畅通。对于符合解封条件的，做到“应解尽解”。

北京市卫生健康委员会党委委员、新闻发言人王小娥表示，北京将根据疫情防控形势，努力建设“需求清、渠道通、措施细、响应快”的涉疫重点人员医疗保障体系，指定临床专科齐全、综合救治能力强的医院作为本区涉疫风险人员救治定点医院和定点发热门诊，发热门诊和急诊提供24小时服务，专人负责涉疫重点人员24小时接诊、转诊工作，开通绿色通道，简化流程，缩短人员在院停留时间，并为社区工作人员集中代开药提供便利。

北京市商务局副局长赵卫东介绍，目前，北京市蔬菜供应已转入冬季供应模式，南方蔬菜供应增加，相关单位要做好商品调运安排。近期，北京市蔬菜等生活必需品货源充足、供应稳定。近一周，北京全市主要农产品批发市场蔬菜日均上市量2.17万吨，蔬菜货源充足、交易稳定，批发价同比下降25%、零售价同比下降20%。粮油市场购销有序、库存充足。

从零售端看，北京市商超门店、直营直供及生鲜电商企业已按照平时3~5倍的量进行备货，受疫情影响，部分门店因疫情防控原因短暂闭市，但通过快检快解等工作措施，基本上都能迅速恢复经营，企业也通过及时调配员工、增加运力等，保持末端整体供应稳定。