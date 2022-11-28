科学精准，提高防疫工作的有效性

召开调度会，采取切实举措，把坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施的工作进一步抓实；成立工作专班，印发相关配套文件、落实细则或指南，将防控措施落实情况纳入常态化督导；加大对“层层加码”问题整治力度，努力满足疫情处置期间群众基本生活需求……连日来，各地区各部门结合各自实际，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，努力提高防疫工作的有效性。

做好疫情防控工作，必须注意各项措施的“时度效”，最终要体现到实实在在的效果上。遭遇新冠肺炎疫情以来，我们不断适应新冠病毒变异新特点和疫情防控新形势，先后出台了九版疫情防控方案和最新的二十条优化措施，新冠肺炎重症率和病亡率始终保持在较低水平。事实充分证明，每一版防控方案都经受住了实践的检验，每一次优化调整都经过了反复研判、科学论证，为的是进一步提升防控的科学性、精准性、有效性。二十条优化措施是对第九版防控方案部分措施的优化和完善。比如，密切接触者的管控措施由“7+3”调整为“5+3”，不仅节约了集中隔离资源，还能最大限度管住风险，提高防控效率。再如，取消中风险区的判定，并且更加科学精准地判定高风险区，对各地的疫情处置工作提出了更高的标准，要求流调、风险研判更加精准高效。总的来看，强调的是科学防控、精准防控，突出的是问题导向、效果导向。

缜密的部署，需要各地的坚决落实；有效的措施，需要各方的有力执行。必须充分认识到，在疫情出现初期，及时发现管控社会面的感染者、准确判定管控密切接触者、及时精确划定并公布风险区，这些措施都是抢占疫情防控先机的关键。如果犹豫不决、错失疫情防控的关键期，后期社会面感染者会在短期内迅速增长，疫情防控的难度也将大大增加。越是在紧要关头、吃劲阶段，越要提高防疫工作的有效性，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，切实做到不动摇、不走样。要立足于防、立足于早、立足于快，坚决防止认识上存在偏差、行动上迟疑犹豫，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚决堵住落实措施上的“跑冒滴漏”，科学精准做好疫情防控各项工作。

当前，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、传播速度快、疫情波及面扩大的严峻复杂态势。新冠病毒持续演变，增加了早期感染者快速识别和追踪管理的难度。人员密集场所疫情的多点位加速传播，容易造成流调溯源、隔离管控、医疗救治、社区防控等防控力量不足和资源紧张情况，增加了疫情防控和快速处置的难度。面对疫情扩散速度加快、防控难度不断加大的情况，我们要进一步强化责任担当，守土有责、守土尽责，担负起防控责任，深入基层、深入一线，把疫情防控各项工作进一步抓实抓细；要切实落实好“四早”要求，做好常态化监测预警，提升疫情监测的敏感度；要坚决压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，以快制快，构筑全社会共同防控的战线；要对核酸检测力量、流调力量、隔离资源以及对流动人员的管理进行有效的统筹调配，合理利用防控资源，形成防控合力。各地区各部门一定要充分认识到，只有不断总结、完善、优化行之有效的经验做法，采取更为坚决、果断的措施攻坚，才能尽快遏制住疫情扩散蔓延，以扎实有效的防控工作应对疫情变化的不确定性。

疫情反复延宕，疫情防控必须抓在细微处、落在实效中。更科学、更规范、更快速、更有效地开展防控工作，把该管住的重点风险管住、该落实的落实到位、该取消的坚决取消，我们一定能筑牢疫情防控屏障，打赢常态化疫情防控攻坚战。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 01 版）