抗原检测提取液含剧毒易炸物？听听专家怎么说

取出拭子、采集样本、将样本浸入试管、取出检测卡、滴入样本、读取结果……被称“15分钟即可获知检测结果”的新冠抗原检测试剂盒自问世以来就得到了广泛关注。

不过“人”红是非多，有关它的各种传闻，每隔一段时间便会在网上出现。开始“中招”的是采样拭子，最近轮到了样本提取液。

网传“测抗原的提取管中含有剧毒的叠氮化钠，且容易爆炸”。虽然公众对叠氮化钠很陌生，但“剧毒”和“爆炸”字眼，还是让不少人开始焦虑。他们担心触碰到液体后会对身体造成伤害，也有人担心弃置抗原检测废弃物时，会产生安全隐患。

“这些说法都是危言耸听。”天津大学药学院教授张雁在接受科技日报记者采访时表示，虽然为了防腐，部分厂家生产的新冠抗原检测试剂盒样本提取液中含有叠氮化钠，但由于其已被高度稀释、含量很低，故危害性极小。此外，当叠氮化钠处于水性状态时，是没有爆炸危险的。

网传物质系一种防腐剂

“大部分新冠抗原检测试剂盒主要由三大部分组成，分别是采样拭子、样本提取液和样本提取管。此外，盒内还会包含说明书、检测卡、生物安全袋等。”张雁介绍，其中样本提取液的作用是裂解病毒，使抗原被充分释放出来。

各种样本提取液的成分大致相同，一般都含有生物缓冲溶液、表面活性剂、纯化水和防腐剂等。其中，生物缓冲溶液的作用是维持环境条件，以保证生物活性物质的完整，即采样样本的完整。表面活性剂的主要作用则是裂解病毒，以释放其中抗原。

“为了保证样本提取液可被长时间存储、不变质，生产者会在其中添加防腐剂，而叠氮化钠便是防腐剂中的一种。”张雁介绍，叠氮化钠又名三氮化钠，是一种无机化合物，的确具有一定毒性，但将其加入样本提取液中时，已经过高度稀释，因此含量很低。如果不小心将该溶液接触到皮肤或眼睛，立即用大量清水进行冲洗即可。

叠氮化钠虽无可燃性，但有爆炸性。固体形态的叠氮化钠在高于其熔点的温度下或剧烈震动下可分解爆炸。当其与金属、酸和氯化溶剂形成叠氮化物时，也有爆炸危险。“但在新冠抗原检测提取管中，叠氮化钠处于水性状态，此时是没有爆炸风险的。”张雁说。

注意规范操作正确弃置

张雁介绍，不同厂家生产的新冠抗原检测试剂盒，在使用细节上会略有不同，但是大体一致，基本流程就是“三步走”——

第一步自测前准备。先用流动清水或消毒液清洗双手，再仔细阅读抗原检测试剂配套说明书及抗原检测相关注意事项，检查抗原检测试剂是否在保质期内、检查鼻拭子等内容物是否有缺失或破损，如发现试剂过期或试剂内容物缺失应及时更换。最后，在检测过程中，需要保持室内温度在14至30摄氏度之间，产品保存温度要在2至30摄氏度之间。

第二步样本采集。先用卫生纸擤去鼻涕、头部微仰，再拆开鼻拭子外包装，但要避免手部接触拭子头。此时特别注意，需一手执拭子尾部贴鼻孔一侧进入，沿下鼻道的底部向后缓缓深入1至1.5厘米，再在鼻腔内旋转至少4圈（停留时间不少于15秒）。随后，使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操作。年龄14岁以上的，可自行进行鼻腔拭子采样；年龄2到14岁的，应由成人代为采样。

第三步抗原检测。先将采集样本后的鼻拭子立即置于采样管中，拭子头在样本提取液中旋转至少30秒，隔着采样管外壁挤压拭子头至少5次。再将拭子头液体挤干后，将拭子弃去。采样管盖盖后，将液体垂直滴入检测卡样本孔中。最后，等待15分钟观察显示结果，并及时用手机拍下留存，30分钟后显示的结果无临床意义。

对于废弃物处理，隔离观察人员的抗原检测结果不论阴性还是阳性，所有使用后的检测物品都要装入生物安全袋内，密封后交给专业管理人员进行处理。对于非隔离观察人员，若抗原检测结果为阴性，可将检测物品装入密封袋中，作为一般垃圾进行处理；如抗原检测结果为阳性，则需将使用过的采样管、检测卡等物品，在人员转运时交给医疗机构作为医疗废物进行处理。

张雁提醒，公众在使用新冠抗原检测试剂盒时，一定要严格按照说明书上提示的步骤进行操作。