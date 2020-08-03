乌鲁木齐市：新增确诊病例和无症状感染者总数连续3日下降

新华社乌鲁木齐8月2日电（记者李志浩、潘莹）乌鲁木齐市委宣传部部长隋荣表示，乌鲁木齐市8月1日新增新冠肺炎确诊病例较前日下降2例，新增确诊病例和无症状感染者总数连续3日下降。这说明前期疫情防控措施的成效正在显现。目前，防疫形势依然严峻复杂，绝不能有丝毫放松，绝不能掉以轻心，否则会前功尽弃。

在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室8月2日举办的新闻发布会上，隋荣说，目前，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制专家组、自治区专家组和广大医护人员正按照“四个集中”原则，严格遵循国家卫健委第七版诊疗方案，坚持中西医结合，全力以赴对确诊病例和无症状感染者进行同质化、规范化治疗。

隋荣通报，8月1日0时至24时，乌鲁木齐报告新增新冠肺炎确诊病例29例；新增无症状感染者9例；新增治愈出院确诊病例7例，无症状感染者解除医学观察6例。7月15日0时至8月1日24时，乌鲁木齐市累计治愈出院确诊病例23例，无症状感染者解除医学观察22例。

新疆维吾尔自治区卫生健康委通报显示，截至8月1日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例569例(危重症5例、重症21例),其中乌鲁木齐市565例、喀什地区2例（乌鲁木齐市输入病例1例、乌鲁木齐市疫情关联病例1例）、昌吉回族自治州1例（乌鲁木齐市输入）、兵团1例；现有无症状感染者112例，其中乌鲁木齐市110例、昌吉回族自治州1例（乌鲁木齐市输入）、兵团1例；尚有14640人正在接受医学观察。