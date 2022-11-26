赋能近视管理 让近视防控更精准、高效、科学

11月24日，明月镜片与四川大学华西医院在成都举办了2022年近视防控临床应用研讨会。会上，华西医院刘陇黔团队首度公布《配戴多点正向离焦型镜片延缓儿童近视有效性的随机、平行、对照临床研究六个月报告》，报告表明，轻松控Pro近视管理效果显著。对比三个月数据，最新一期数据呈现：轻松控Pro减缓近视度数增长有效率达68%，延缓眼轴增长达56%。对此，华西医院专家团队、明月镜片代表与眼视光科普博主也展开了深度探讨。

更小颗粒度临床试验轻松控Pro近视管理效果明显

今年年初，明月镜片与四川大学华西医院刘陇黔团队，开启轻松控Pro临床随访试验。明月镜片在行业内率先以3个月、6个月为颗粒度，发布临床进度，成为临床试验更小颗粒度、全程透明、实时公开的品牌。

会上，四川大学华西医院眼视光学系副教授、眼视光学博士杨必与四川大学华西医院轻松控课题参与第一人边思予，详细介绍了6个月临床的研究背景、研究方法和随访结果。本次试验共计有128名受试者，其中，64人为配戴多点离焦镜轻松控Pro的试验组，64人为配戴明月镜片非球面单光镜片的对照组。并且，6个月试验分为第一季度和第二季度。对比第一季度，第二季度数据呈现：明月多点正向离焦镜（轻松控pro）减缓近视度数增长有效率达68%，延缓眼轴增长达56%，延缓等效球镜度增长效果为60%。相比第一季度，第二季度数据有明显提升，说明随着配戴时间推移，轻松控Pro近视控制效果越来越明显。

同时，华西医院杨必介绍道，“不同的随访时间点，小朋友所生活的社会大环境可能也有变化，而2022年所处的后疫情时代，小朋友们受疫情影响居家学习时间、看视频的时间更多。为了让数据更有可比性，我们也和国内同期开展的临床研究进行对比，无论是等效球镜度还是眼轴长度增长的数据都是明显低于其他试验研究，效果更优。”

“近视防控非常重要，尽量控制度数增长，避免发展成为高度近视。”四川大学华西临床医学院/华西医院眼视光学系主任兼眼科主任刘陇黔表示，“明月镜片与华西医院合作，通过严谨的科学研究对镜片进行临床验证，并证明了产品的有效性。”

离焦专利技术可延缓近视加深

轻松控系列产品都是基于中国孩子的眼轴特征和用眼习惯而设计。会上，明月镜片总裁谢公兴、研发中心总监朱海峰，介绍了轻松控Pro镜片的设计原理和特点。

目前公认的控制近视度数加深的重点在于控制眼轴过快增长。基于此，轻松控Pro镜片采用了比较先进的多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D），设计了1295个“满天星”正度数微透镜，使得周边区域成像在视网膜前，形成膜前离焦，从而起到抑制眼轴增长，有效延缓近视加深。

同时，轻松控Pro的“贝壳形”非对称视像区，可以提高配戴舒适性，让孩子快速适应且愿意长期佩戴。“离焦镜片需要长时间佩戴，才有利于控制近视发展，因此，佩戴的舒适性非常重要”明月镜片研发中心总监朱海峰提及。区别于现在市面上的PC材质镜片，轻松控系列采用更轻、光学性能更好、更加安全的树脂材料。如今，半年度临床数据更近一步证明了产品的实际效果。

促进大众近视防控意识提升

作为中国镜片龙头的明月镜片也积极与家长沟通，呼吁更多中国家长关注孩子的近视问题。今年10月，明月镜片发布了轻松控Pro两款新品以及医疗版8款产品。至此，轻松控Pro折射率从1.60到1.71，产品更齐全的青少年近视管理镜片，满足不同孩子的配镜需求。

明月镜片自创立以来，都坚持自主研发、科技创新。近期，明月镜片先后与中国航天、中国科学院长春光机所、中国眼谷达成合作。未来，明月镜片将依托这些科研机构在临床、在科技上的领先性，进一步赋能近视管理产品的研发，为孩子的近视防控做出贡献。