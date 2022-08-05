暑假成近视“加速期” 科学防控这样做

“呵护眼睛，光明未来”是每一位家长的希望。在一年一度的暑期长假期间，如何利用这一时间，帮助学生保护视力、延缓近视，避免让长假成为近视“加速期”？本期《1分钟养生课》采访首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师陶勇，就家长和学生关注的近视防控相关问题进行讲解。

很多家长说，OK镜对于青少年的近视防控是有作用的。那么OK近真的OK吗？对此，陶勇表示，对于儿童青少年快速进展期的近视，0.01%的阿托品眼药水联合角膜塑形镜，也就是OK镜一起使用，是可以显著地延缓近视度数增长。

“具体用法是，每晚睡前，两个眼睛各滴一滴0.01%的阿托品滴眼液，5-15分钟之后戴上OK镜睡一晚，早晨醒来之后再摘下来。”陶勇说。

此外，陶勇还推荐近视防控“188口诀”。“1”就是保持一尺的阅读距离，“80”分为四个20，也就是说，每次近距离用眼20分钟，就要远眺20英尺，也就是六米远外的地方，保持20秒钟，剩下一个20，包括十个开合跳和十个用力眨眼。

“最后一个'8'就是用头向天空写下一个米字，也就是从八个方位活动脖颈，这是一个让眼睛、脖颈和身体都放松的小妙招。”陶勇提醒，当需要长时间近距离用眼的时候，别忘了要做“188”。

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