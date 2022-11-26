如果生活中没有食品添加剂会怎么样？

色泽诱人的蛋糕甜点、口味丰富的各色饮品……这些诱人的美食都少不了食品添加剂的“功劳”。当前，我国食品安全形势持续稳中向好，但公众中仍存在谈食品添加剂色变的情况。什么是食品添加剂？如果我们的生活中没有食品添加剂会怎么样？在本期的《一分钟养生课》上，首都医科大学公共卫生学院营养与食品卫生学系教授、副院长余焕玲为大家讲解相关知识。

“食品添加剂是现代食品工业发展非常重要的发明和创造，没有食品添加剂几乎没有现在的食品工业。”余焕玲表示。

她举例说，以前的食用盐是大颗粒的，如果家庭一次性购买太多，很容易就结成块，在做饭的时候也容易放多。但是现在的食用盐基本上都是碎的，随时都能舀一勺出来，这正是因为有了防凝结剂。

“很多食物中加入了食品添加剂，给我们带来便利的同时，也带来了安全。”余焕玲说，以前每年因微生物引起的食物中毒情况屡见不鲜，而这些抑制微生物生长的添加剂，在食品储存和运输的过程中发挥了非常重要的作用。

“所以，不是所有的食品添加剂都是不好的，食品添加剂在食品中的使用，都是经过了评估以及相关法规的允许，是否添加、如何添加都是有明确规定的。”余焕玲强调，食品添加剂为现代生活做出了很大贡献，不能一概地反对。

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