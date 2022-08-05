让零食“老字号”迸发新活力

糖果巧克力、熟卤制品、烘焙糕点、坚果炒货……零食品类、品牌和样式的丰富程度不胜枚举。无论是喜食甜品还是无辣不欢，无论是中意爽脆的口感还是独爱果品肉脯的醇香，五花八门的零食总有一款或几款击中你的味蕾，也正因如此，零食有庞大的受众群体。不过，在物资相对匮乏的年代，零食不那么容易“触手可得”，上学前缠着父母要零花钱、放学后冲向校门口的小卖部买零食解馋，成为不少人童年回忆和青春记忆的组成部分。

今天，供给不断丰富，“吃得好”取代“吃得到”，成为零食消费的主要诉求。伴随人们健康意识的提升和健身、养生等需求的增长，国产儿童零食正在逐渐摆脱“高油高糖”，在健康化的轨道上加速迈进。有报告显示，购买休闲食品时，除了口味，消费者最看重的因素是“成分、健康”。从杂粮锅巴、黑芝麻丸到糙米饼、无糖酸奶，各种被打上“天然”“低脂”“无添加”等标签的零食越来越受到消费者青睐。

不仅是成分和口味，零食的功能和定位也在消费者心中悄然发生着改变。零食，对应的是“正餐”，但如今不少代餐零食也有了正餐的作用。这类零食一般具有低热量、易饱腹、营养均衡等特点，能够快速、便捷、定量地为人体提供适量蛋白质、脂肪、碳水化合物等必要的营养。此外，各种主打“功能性”概念的零食也逐渐出现在消费者购物清单上。对于既想要健康、又不愿放弃味觉享受的消费者而言，添加有益健康的功效性成分、兼具营养补充功能的零食俨然成了“香饽饽”。新的饮食风尚和消费习惯，折射出社会理念和人们消费观念的变化。

休闲零食市场竞争激烈，如何在快速更迭的市场中站稳脚跟、高出一筹，是摆在国产零食厂商面前的共同课题。有的产品在外包装和形状上下功夫，如通过把零食做成地标性建筑、知名文物或卡通动漫人物的形状来博取消费者关注；有的企业不断推出新奇口味，如大白兔奶糖、咸蛋黄肉粽、酸菜鱼等口味的薯片，以个性化、地方化、多元化的特色满足人们的尝鲜心态；有的挖掘零食的附加功能，让零食附带的好玩属性、社交属性唤起消费者的情感共鸣，从而走进消费者内心……事实证明，善于根据消费者需求和市场变化推陈出新、守正创新，实现品牌长红、产品常青的基础才会更加牢靠。

食以安为先。就零食而言，最基本也是最重要的食品安全关卡绝对不能失守。近年来，为吸引家长购买，有的所谓“儿童食品”会在显著位置标明“适合儿童食用”“专为儿童设计”“有利儿童健康”等字样。但事实上，这些更像是一种营销策略，因为目前国内并没有设置专门的“儿童食品”分类。从出台《儿童零食通用要求》，对儿童零食的原料、营养成分等进行规范，到对面向未成年人无底线营销食品的行为开展专项治理，保障孩子“舌尖上的安全”、呵护儿童健康成长，还需要更多出真章、见实效的有力举措。

一些老牌零食企业在品牌营销上的创新举措收获了良好反响。不过，“情怀滤镜”可以起到助销的催化剂作用，但不能取代安全、品质和口味等，而这些才是零食产品的根本。零食企业应当更加专注于修炼内功、打造品牌，让超市货架和网购平台上的零食品种更多样，更好装点人们的幸福生活。