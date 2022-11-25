让零食“减糖减盐”不“减味”（品牌论）

无糖饮料、低卡薯片、轻盐榨菜……健康零食正渐渐获得市场认可，受到消费者喜爱。以无糖饮料为例，中国无糖饮料市场规模从2014年的16.6亿元增至2021年的159亿元，预计2027年市场规模将达276.6亿元。零食界刮起的“健康风”，为中国企业带来了新的机遇。

零食变得“健康”，主要因其食品添加剂较少。此前，食品企业精心调制食品添加剂的剂量和配比，是为了刺激消费者的味蕾，促使消费者买单。大量消费研究证明，只要将零食中盐、糖、脂肪保持在一个区间，就能让消费者的味蕾获得最佳享受。然而，这个区间往往高出人体正常需求。基于此，当下健康零食主要分为三大类——“无糖”“低脂”“轻盐”，设计原理都是通过控制食品添加剂的含量来减轻消费者的身体负担。

健康零食兴起，是社会发展、消费升级的一个缩影。由于人们生活水平提高，在饮食方面选择更加丰富，但同时亚健康问题逐渐突出。据国际糖尿病联盟统计，2021年中国成人糖尿病患者达1.41亿人，且呈现糖尿病年轻化趋势。人们希望通过改善饮食结构来保持身体健康，于是开始把目光投向健康零食行业。此外，年轻一代的消费心理、消费偏好悄然发生变化。据上海市消费者权益保护委员会发布的《上海Z世代消费者饮料偏好报告》，受调查的95后消费者有超八成在饮料购买上奉行“低糖主义”，超四成认为无糖饮料最好。在年轻消费者的支持下，健康零食、低糖饮料等开始占据越来越多的市场份额。

面对健康零食这一巨大市场，国外企业早已嗅到商机。可口可乐、雀巢等巨头凭借资金、技术等优势，在中国先后推出相关产品，试图先发制人、抢占市场。可口可乐早在2005年就研发出主打“无糖”的零度可乐，经过在中国市场多年深耕，已经培育出一大批忠实的消费者。

“好吃”永远是消费者对零食的最大诉求。在这片红海中，中国企业若想实现后来居上，必须兼顾健康与美味，加大创新投入、推动科技攻关，研发出更多代糖、代盐的材料与方法，让零食做到“减糖”“减盐”不“减味”。乌江榨菜研发出“浅盐窖藏”与“加香渍制”的生产工艺，新产品轻盐榨菜在保证口味的同时，含盐量较此前减少30%。元气森林研发出低糖、低脂的青柑陈皮茶，浓浓的“中国风”口味迅速收获消费者的青睐。

处在转型之中的“舌尖经济”对企业提出新要求、新挑战。洞悉需求、加紧研发，相信中国企业能生产出更多健康又美味的零食，助推中国食品工业更上层楼。