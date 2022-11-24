老同学打电话给我：“明天我们到扬州富春茶社吃早茶。”我心存疑惑：“南京离扬州这么远，赶去吃早茶来不及吧？”他说：“你只管跟我去，到了就知道。”第二天一早，我坐上他的车，约一小时后就到了扬州市区。抵达富春茶社，里面座无虚席，便在门口等了一会。门上有副对联：“十里春风吹琼宴，二分明月落金樽”。

我们进门落座于一楼，点了蟹黄汤包、乌米松子烧卖、蟹黄煮干丝、富春肴肉和一笼杂花式点心套餐，内有小五丁包、海鲜饺、蟹黄汤包、翡翠烧卖、菜包、千层油糕、双麻酥饼。又点了四杯魁龙珠茶。蟹黄汤包皮薄、汁多、味鲜，要用吸管吸食。魁龙珠茶闻之香气清幽，品之口舌生津。店堂里有介绍：魁龙珠茶创于清末民初，为百年老店扬州富春茶社首创。它由安徽的魁针、浙江的龙井、扬州自窨的珠兰兑配而成，因三种茶分别来自皖、浙、苏，又有“一壶水煮三省茶”之说。

富春茶社实际由清末的花局变化而来。我第一次到富春茶社吃早茶，是1997年参加一个文化理论研讨会，坐了很长时间的车赶到扬州。第二天一早，扬州市群众艺术馆馆长请我们到富春茶社吃早茶。到茶社要经过得胜桥这长长的小巷，两旁是卖扬州三把刀等本地特色工艺品的店铺，至今仍保持原样。我们坐在楼上，边品尝扬州美食边畅聊，听扬州人讲扬州习俗。那一次，我尝到的菱形状千层油糕，绵软香甜，有回味无穷之感。

扬州不仅有老字号“富春茶社”，还有一个名气也很大的百年老店“冶春茶社”。

那还是2011年春节期间，我和几个挚友到扬州拍摄人文景观和自然景色。后受本地朋友之邀，到冶春茶社吃早茶。冶春茶社离瘦西湖不远，有两座房屋，一个是坡屋顶，一个是歇山顶，室内环境优雅，陈设气派。冶春与富春的美食各有特色，我们品尝了大煮干丝、蒸饺，口味确实不错。不过，冶春茶社的茶是扬州本地产的绿茶——绿扬春，仔细品之有一股淡雅的香气。

冶春茶社位于冶春园，这里原是清代诗人王渔洋的私园，是文人雅士聚在一起饮茶、赏花、品尝点心，谈诗论道的地方。上世纪50年代，扬州市为增添瘦西湖沿岸景色，在乾隆御码头以西将沿湖的冶春茶社、升庆茶社等连成一片，建成园林。

如今，富春茶社、冶春茶社实际都已扩大为饭店，在茶之外提供各种美食，也都各自设立了分店。

漫步扬州街头，各种美食琳琅满目，传统的四美酱菜、扬州炒饭等不一而足，难怪扬州在2019年被联合国教科文组织评为“世界美食之都”。

好在现在交通方便，听说，南京和扬州也要通地铁了。未来，从南京仙林到扬州火车站最快只需34分钟，南京都市圈同城化提速，来往更便捷了。