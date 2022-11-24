快速提升隔离和收治能力（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报广州11月23日电 （记者陈伟光、贺林平）针对奥密克戎病毒的特点，早发现、早报告、早隔离、早治疗是疫情防控的关键。在本轮疫情防控中，广东坚持“全省一盘棋”统筹调度，在确保安全施工前提下全力抢建方舱医院和隔离场所，快速提升隔离和收治能力。

11月22日，广州白云区应急隔离转运点项目完成联合验收并投入使用；广州方舱医院（四期）仅用74小时即完成建设任务投入使用……截至21日，广州市共规划建设方舱医院床位和隔离板房床位348373床，眼下建设进展顺利；至22日全市已启用19个方舱医院，开放床位近7万张，陆续收治无症状感染者和轻型患者，为打赢这场疫情防控硬仗奠定了良好基础。

对于入舱人员，各方舱医院持续完善配套设施，配齐工作团队，切实保障防护物资和生活必需品充足供应，特别是始终把医疗救治放在首位，加强统筹医疗资源。在加强定点医院救治工作的同时，由广东省协调指定28家三级综合医院，以“院包馆”形式接管方舱医院，选派广州地区重症、感染、呼吸、中医等学科专家组建医疗救治团队，开展巡诊和技术指导，实施分类救治。

在方舱集中隔离医学观察期间，部分无症状感染者转为确诊病例。医务人员重点做好感染者健康监测，及时评估健康风险，及早识别高危因素，必要时立即转运至定点医院治疗。同时，广州各区属地政府会同方舱医疗团队加强24小时值守，全力做好方舱内隔离人员生活、医疗等各类服务保障。截至22日，广州全市方舱医院已累计出舱1.1万余人。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 02 版）