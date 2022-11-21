科学精准  扎实推进

面向跨省流动人员开展“落地检”，优化调整隔离管理措施，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理……近期，各地区各部门结合自身实际，细化防控执行方案，扎实推进二十条优化措施，进一步提高疫情防控的科学性、精准性、有效性。

以科学之策应对非常之事，以精准之措应对非常之难。常态化疫情防控以来，正因为坚持科学防治、精准施策，因时因势不断优化完善防控措施，不断提升分区分级差异化精准防控水平，快速有效处置局部地区聚集性疫情，我们顶住了全球多轮疫情流行的冲击，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。实践深刻表明：快速和精准的动态清零是我国疫情防控的重要法宝，坚持动态清零必须不断提高科学精准防控水平。

打赢常态化疫情防控攻坚战，科学精准是道必答题。我国是一个大国，地域广阔。这既意味着我们具有纵深较大的优势，一地出现疫情可以调动多方资源支援，让我们具备条件和能力战胜疫情，也意味着各地实际不同，情况千差万别。这样的现实国情也决定了，我们必须坚持科学精准防控，不断提升分区分级差异化精准防控水平。同时，还要认识到，根据病毒的演进变化趋势，根据实际防控能力的改善和提升，以及积累的临床治疗的经验和认识，来不断优化和调整疫情防控措施，这是尊重科学、尊重规律的必然选择。

二十条优化措施是对第九版防控方案部分措施的优化完善，能够用更小的代价在尽可能短的时间把疫情控制在最小的范围，更好平衡疫情防控和经济社会发展之间的关系。这样的优化和调整，是基于实践基础上的科学认识，也是基于循证研究的新的成果，不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是要适应疫情防控新形势和新冠病毒变异新特点，更加科学精准地做好疫情防控工作。除了二十条优化措施，其他各项措施仍然按照第九版防控方案执行。我们要把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，完整、准确、全面理解和把握优化防控工作的部署举措，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，不动摇、不走样，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

扎实推进二十条优化措施，进一步提高疫情防控的科学性、精准性，对疫情防控工作提出的要求不是低了，而是高了。我们既要坚决整治“层层加码”“一刀切”等问题，切实防止“一封了之”，也要警惕以优化措施为名放松防控要求，切实防止“一放了之”。二十条优化措施，各地区各部门要结合实际不折不扣落实好，更科学、更规范、更快速地开展防控，把该管住的重点风险管住，该落实的落到实处，该取消的也坚决取消，充分利用好现有的资源提高防控效率，高效统筹疫情防控和经济社会发展。针尖大的窟窿能漏过斗大的风，要切实落实“四早”要求，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，决不能松懈松劲，决不能麻痹大意。要不断总结以往疫情处置的实践经验，探索创新做好疫情快速处置工作。科学精准、扎实推进疫情防控优化措施，才能用最小的代价实现最大的防控效果。

面对复杂的世纪疫情，同传播速度更快、隐匿性更强的变异株较量，实现动态清零，关键就在科学精准。以时不我待的精神扎实推进疫情防控各项工作，不断提高科学精准防控本领，勠力同心巩固抗疫成果，因时因势做好精准防控，我们一定能筑牢疫情防控屏障，有力有效保障人民群众生命健康和经济社会发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 04 版）