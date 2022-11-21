需合理使用抗血小板药物（服务窗）

对于冠心病患者来说，支架手术治疗后仍不可掉以轻心。中华医学会心血管病学分会主任委员、北部战区总医院全军心血管病研究所所长兼心血管内科主任韩雅玲院士提醒，冠状动脉支架术后的心脏病患者服用抗血小板药物应警惕消化道出血。

韩雅玲介绍，心脏支架术后患者需要接受“双抗治疗”，即采用两种不同作用机制的抗血小板药物联合治疗，时间6个月到12个月不等，这是冠心病血栓预防的基础。但“双抗治疗”是一把双刃剑，在预防血栓的同时，还可能会引起出血。一旦发生大出血，死亡率甚至高于再次心梗。研究证明“双抗治疗”所导致的出血以消化道出血为主，约占总出血事件的48.7%。

如何“优化‘双抗治疗’，平衡抗栓和出血风险，多年来始终是临床难点与探索重点。”为此，韩雅玲与中国工程院院士、国家消化系统疾病临床医学研究中心主任李兆申等专家，联合开展了一项对照试验，该试验研究结果近期发表在国际权威杂志上。

韩雅玲建议，减少出血事件，尤其是消化道出血，是医生进一步提高抗栓治疗效果的主要目标，也应该成为支架术后患者首要关注的重要指标。稳定性冠心病患者在接受“双抗治疗”6个月后，建议在医生指导下，根据患者个体化情况，调整为单一抗血小板药物治疗。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 10 版）