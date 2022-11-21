“花钱买开心”背后真有心理学依据

“双十一”刚过，不远处的“黑色星期五”“双十二”已经依稀可见。年底的购物节一茬接一茬，很多人买了不少东西，家里囤满了各种商品。

看着日渐“消瘦”的钱包，每次不少人发誓不再“买买买”，可是过几天又忍不住下单，尤其是在心情不好的时候，就是想“剁手”。

不信的话，回顾你过去几个月的电子账单，就会发现在那些充满焦虑、迷茫、紧张等负面情绪的日子，账上总会多出来几笔支出。疯狂购物之后，心情真的会莫名好一点儿，这是为什么呢？

今天我们就来好好聊聊“花钱买开心”背后的科学依据。

能调节负面情绪、放松紧绷神经

心情不好就想买东西，这并不是偶然。相关科学研究发现，人们在情绪低落的时候，更容易通过“买买买”来缓解自己的负面情绪。

2013年，相关研究人员做了一个实验，他们随机邀请100人观看一个描述男孩幼年丧父的视频。随后，研究人员将这群人分为实验组和对照组，实验组被告知拥有100美金可以购买旅行必备用品，他们可以从12件商品中挑选出4件放入购物车。而在对照组，研究人员只是告诉他们可以从12件物品中挑选出4件旅行中最必不可少的物品。在完成上述任务后，研究人员用情绪量表分别测量了两组人的悲伤程度。结果表明，实验组的悲伤水平显著低于对照组。研究人员由此得出结论，购物确实会在一定程度上对人们的负面情绪产生积极的影响。

除了能够调节情绪外，“买买买”还可以放松紧绷的神经。著名消费心理学家亚雷（Yallow）认为，人们在购物时是无需动脑的，因此很多人会在完成一项复杂工作的间隙迅速掏出手机、打开购物软件，这相当于一场短暂的精神逃离，能够让大脑得到休整以提升状态应付后续的复杂工作。相比起需要收拾行囊、计划路程的现实外出旅行，这种便捷和及时的放松方式更加符合当下年轻人的需要。

上述两个“剁手”的优点，也是“零售疗法”的优势所在。这一词语最早在1986年圣诞节前夜的《芝加哥先驱报》上出现，它指的是人们通过购物来实现自我调节、释放压力、缓解负面情绪等的自我疗愈方法。

“零售疗法”还有更多疗愈作用

除了上文提到的两个益处，“零售疗法”还有更多你所不知道的疗愈作用。

首先，“零售疗法”能够帮助人们适应生活的转变。

两位来自泰国的学者曾经提出，人们在面对一些生活的重要节点，比如换工作、结婚、生育子女、毕业找工作的时候，可能会通过购物来帮助自己更快、更好地适应新的生活模式。

著名心理学家基特·亚罗（Kit Yarrow）在自己的博文里分享了一个案例来佐证这一观点：当一名女性在结束和丈夫超过十年的婚姻后，立即花了几个小时挑选出一套崭新、华丽的床上用品，同时她表示：“这几个小时过得非常有意义，这次购物就像是在和过去的自己告别，我感觉自己已经做好了重新开始的准备。”

相关专家表示，在购物时，许多人或许会想象拥有这件物品后的生活会是什么样的。人们通过想象创造出精神上的感官体验，从而缓解当下的压力。

另一方面，通过购物“创造”出的“全新”生活也在给人们积极的心理暗示。基特·亚罗曾提到，正如人们会通过想象自己穿着这些新衣服的样子来获得与这种穿着打扮相匹配的身份感与力量感，人们在这种积极的自我暗示中也能够做出更符合其身份角色的表现。

其次，“零售疗法”可以提升人对生活的掌控感。

购物，可以被看作是一种对于生活的主动选择，它带给人们的改变是完全可预见的。人们借由买东西，能够提升对于生活的掌控感。专栏作家从朋朋在孕期因意外改变了自己的生育计划，在那段生活节奏被打乱的日子里，她恨不得天天“钻”进电商平台里，通过“买买买”来发泄自己的焦虑和担忧。只有在下单母婴产品时，她才能够获得“在切实为未来做准备”的片刻安心。

在“零售疗法”的修饰下，购物彷佛已经变成了一项能够让人得到安慰和平静的“运动”。然而，在现实中，写着“确认支付”的按键并不是虚拟关卡的胜利终点，而是需要你花费真金白银的按钮。相关调查发现，55%曾经接受“零售疗法”的人，都因为超出预期的消费而变得更加焦虑。在这种焦虑和自责下，他们又通过再一次的疯狂购物来缓解负面情绪，由此陷入恶性循环中。

在如今的信息时代，我们已然离不开网上购物，它也成为伴随科技而来的诸多“双刃剑”之一。想用好这把“剑”，需要我们的智慧与理性。（来源：数字北京科学中心）