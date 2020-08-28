第十四届中国心理学家大会在河南省驻马店市召开

8月22日至25日，第十四届中国心理学家大会在国家首批55个社会心理服务试点城市之一的河南省驻马店市召开。中国心理学家大会由中国科协批准立项，由中国心理学会心理学标准与服务研究委员会提供学术支持。本届大会由中共驻马店市委、驻马店市人民政府与成功之道（北京）教育科技股份有限公司共同主办，大会主题为“经验与探索：建设社会心理服务体系新格局”。

据了解，大会邀请的60余位国内一流的心理学专家们汇聚一堂，对近一年多来我国社会心理服务体系建设试点工作的经验进行了充分的分享与讨论。通过5G+4K的高清直播技术，分“心理学报告厅”、“圆桌论坛”、“心理会客厅”、“心理FM特别策划”共计四个直播间，同时全天候对大会进行现场直播。

会议期间，超过500万人次观看了直播，不仅全国的心理学工作者们可以通过央视频等平台免费参会，而且吸引了更多对心理学感兴趣的非专业观众，不仅完成了大会既定的专业交流任务，而且与传统的线下会议形式相比，影响更为深远，起到了更为广泛和深入的心理学科普作用。

在本届大会上，与会专家们在在宏观与理论层面，围绕“建设社会心理服务新格局”进行了充分的交流与碰撞。同时，在社会心理服务体系建设的方法和路径层面，大会在全国征集了近百个社会心理服务案例，并通过初审、复审、终审环节最终评选出了十个最佳案例，一个最佳示范案例，并在大会闭幕式对获奖单位进行了表彰。