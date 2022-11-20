上海新增本土确诊病例4例、本土无症状感染者35例

上海市卫健委今早(11月20日)通报：2022年11月19日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者35例，其中4例确诊病例和33例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例5例和无症状感染者31例。

2022年11月19日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例4例。

病例1，居住于松江区，系本土无症状感染者2的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2，居住于松江区，系此前上海市报告的外省返沪本土感染者的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3、病例4，居住于浦东新区，均系11月15日上海市报告的本土无症状感染者的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2022年11月19日0—24时，新增本土无症状感染者35例。

无症状感染者1，居住于宝山区，无症状感染者2，居住于嘉定区，在常态化核酸检测中发现异常，经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。(11月19日已发布)

无症状感染者3、无症状感染者4，居住于宝山区，均系本土无症状感染者2的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5，暂住于静安区，无症状感染者6，暂住于普陀区，无症状感染者7，暂住于闵行区，无症状感染者8，居住于金山区，均系外省来沪返沪人员，抵沪后被落实管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9，暂住于松江区，无症状感染者10，居住于浦东新区，均系外省来沪返沪人员，接外省市协查通报，抵沪后被落实隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者11、无症状感染者12，居住于嘉定区，无症状感染者13，居住于松江区，无症状感染者14，居住于青浦区，均系此前上海市报告的外省来沪返沪本土感染者的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者15，居住于普陀区，无症状感染者16，居住于杨浦区，接外省市协查通报后被落实隔离管控，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者17—无症状感染者24，居住于浦东新区，无症状感染者25、无症状感染者26，居住于静安区，无症状感染者27—无症状感染者31，居住于普陀区，无症状感染者32，居住于宝山区，无症状感染者33、无症状感染者34，居住于松江区，均系11月15日上海市报告的本土无症状感染者的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者35，居住于金山区，系11月16日上海市报告的本土无症状感染者的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

2022年11月19日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告5例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自新西兰1例，来自泰国1例，来自美国1例。

病例1为法国籍，在法国工作，自法国出发，于2022年11月8日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察。解除集中隔离观察后核酸检测异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年11月12日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为加拿大籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年11月14日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在意大利工作，自意大利出发，经丹麦转机，于2022年11月16日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为美国籍，在美国探亲，自美国出发，经法国转机，于2022年11月18日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

5例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者74人，均已落实集中隔离观察。

2022年11月19日0—24时，新增境外输入性无症状感染者31例。

无症状感染者1为中国籍，在英国留学，自英国出发，于2022年11月13日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为韩国籍，在韩国工作，自韩国出发，于2022年11月14日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在英国留学，自英国出发，经芬兰转机，于2022年11月14日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在日本工作，自日本出发，经美国转机，于2022年11月14日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年11月15日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6—无症状感染者11均为中国籍，无症状感染者12为德国籍，无症状感染者6、无症状感染者7在瑞士探亲，自瑞士出发，经德国转机，无症状感染者8—无症状感染者10在墨西哥探亲，自墨西哥出发，经德国转机，无症状感染者11在德国工作，自德国出发，无症状感染者12在德国生活，自德国出发，无症状感染者6—无症状感染者12乘坐同一航班，于2022年11月15日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者13—无症状感染者17均为中国籍，无症状感染者13、无症状感染者14在美国探亲，无症状感染者15、无症状感染者16在美国生活，无症状感染者17在美国工作，无症状感染者13—无症状感染者17自美国出发，乘坐同一航班，于2022年11月15日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者18为中国籍，在荷兰工作，自荷兰出发，于2022年11月15日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者19为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年11月16日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者20为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年11月16日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者21为中国籍，在英国探亲，自英国出发，经丹麦转机，于2022年11月16日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者22为台湾居民，在台湾地区生活，自台湾地区出发，于2022年11月17日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者23、无症状感染者24均为中国籍，在美国探亲，自美国出发，乘坐同一航班，于2022年11月17日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者25、无症状感染者26均为中国籍，无症状感染者25在美国生活，无症状感染者26在美国探亲，无症状感染者25、无症状感染者26自美国出发，乘坐同一航班，于2022年11月17日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者27为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年11月17日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者28、无症状感染者29均为中国籍，无症状感染者28在加拿大生活，无症状感染者29在加拿大探亲，无症状感染者28、无症状感染者29自加拿大出发，乘坐同一航班，于2022年11月18日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者30为中国籍，在法国工作，自法国出发，于2022年11月18日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者31为日本籍，在日本生活，自日本出发，于2022年11月18日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

31例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者496人，均已落实集中隔离观察。

2022年11月19日0—24时，解除医学观察无症状感染者23例，其中本土无症状感染者2例，境外输入性无症状感染者21例。

2022年7月3日0时至2022年11月19日24时，累计本土确诊230例，治愈出院233例，在院治疗21例，死亡0例；无症状感染者1490例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年11月19日24时，累计境外输入性确诊病例5619例，出院5587例，在院治疗32例。现有待排查的疑似病例0例。(央视新闻客户端 总台记者 王殿甲 杨静)