心梗救治日：生气易诱发心梗 冬季预防这样做

经常有人说，气到心梗，这是为什么呢？如果不幸出现心梗，应该如何紧急处理？寒冬时节，温度骤降，如何预防心梗发作？11月20日是我国心梗救治日，在本期《1分钟养生课》上，西安交通大学第二附属医院心内科主任医师魏瑾为广大网友讲解相关知识。

生气为什么会容易诱发心梗？魏瑾表示，生气或情绪激动等应激反应，会引起交感神经兴奋性增加，分泌大量儿茶酚胺，后者会导致血压上升，心跳加快，心肌收缩增强，耗氧量增加，从而加重心脏负担，导致心肌缺血，从而诱发心梗。

“其实心梗发作有时间轨迹的。”魏瑾表示，发病前1小时，患者会感觉胸痛等症状越来越严重，此时如能尽早就诊，还有机会把心梗扼杀在摇篮里。

“心梗真正发病时，患者会感觉胸口压着一块大石头，伴有呼吸困难，大汗，甚至有濒死感。”魏瑾提醒，此时应安静休息，切忌自己去买药，也不可自行前往医院。应该立即拨打120急救电话，等待救援，并立即坐下或平躺，不进行任何活动。

在寒冬时节，应该如何有效预防心梗？魏瑾建议，一要注意保暖；二要加强生活管理，包括规律作息、合理饮食、适量运动；三要保持心态平衡，及时释放压力；四要积极治疗基础疾病等。

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